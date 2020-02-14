|
Не время умирать | Трейлеры
о фильме: кадры: 8 | трейлеры: 8 | постеры | в ролях
Музыкальный ролик Билли Айлиш New :: 14.02.20
Ссылки по теме: Бонд, Джеймс Бонд
Рецензия » Старость не радость Роман КОРНЕЕВ
Рецензия » Водка-мартини Роман КОРНЕЕВ
Новости » Премьеры четверга: «007: Координаты Скайфолл», «Астерикс и Обеликс в Британии», «Сайлент Хилл 2» и Ханеке
Название фильма: Не время умирать
Оригинальное название: No Time to Die
Прокат в России фильма "Не время умирать": 9 апреля 2020 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
» Блокбастеры » Шпионские
О фильме "Не время умирать":
Кэри Фукунага в режиссёрском кресле 25 Бонда, а Дэниел Крейг всё-таки остался в главной роли. Сюжет традиционен, Бонд отошёл от дел, но братишка из Лэнгли снова зовёт его на помощь.
В ролях: Ана де Армас, Леа Сейду, Ральф Файнс, Джеффри Райт, Бен Уишоу. В роли дежурных злодеев: Рами Малек, Кристоф Вальц.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Не время умирать:
Sonic the Hedgehog: Мёртвый бассейн
Джентльмены: Чисто британская история
Цвет из иных миров: Мутация
Галерея: Оскар-2020, фоторепортаж церемонии
Молодой Папа: Второй сезон. Новый Папа
15 февраля, суббота
Джентльмены : Про что кино (спойлеры!) | Vashe
Однажды наркоторговец Микки Пирсон/кинорежиссер Гай Ричи решил продать свой бизнес по выращиванию марихуаны/талант автора криминальных комедий американским... далее
14 февраля, пятница
13 февраля, четверг
12 февраля, среда
11 февраля, вторник
|
|
|
|
|
Оскар 2020, фоторепортаж «Соник в кино», рецензия «Джентльмены», рецензия «Плохие парни навсегда», рецензия «Хищные птицы», рецензия «Маленькие женщины», рецензия «Кома», отзыв «1917», отзыв «Мандалорец», отзыв «Ведьмак», рецензия «Цвет из иных миров», рецензия Сериал «Новый Папа», отзыв «Неогранённые алмазы», отзыв