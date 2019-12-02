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Не время умирать | Трейлеры
Тизер трейлера New :: 02.12.19
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Название фильма: Не время умирать
Оригинальное название: No Time to Die
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О фильме "Не время умирать":
Кэри Фукунага в режиссёрском кресле 25 Бонда, а Дэниел Крейг всё-таки остался в главной роли. Сюжет традиционен, Бонд отошёл от дел, но братишка из Лэнгли снова зовёт его на помощь, ловить таинственного суперзлодея.
В ролях: Ана де Армас, Леа Сейду, Рами Малек, Ральф Файнс, Кристоф Вальц, Джеффри Райт, Бен Уишоу.
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