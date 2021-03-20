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Никто
о фильме: рецензия | кадры: 3 | трейлеры: 7 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Наши за границей
Илья Найшуллер должен был уже вырасти из штанишек вундеркинда эпохи первых экшн-камер, право, времена, когда это вызывал вау-эффект, давно прошли.
Да, он держится исключительно на харизме Киану Ривза, и сколько не пытаются в том же ключе выступать, получается не очень. Но почему не попытаться, тем более что Боб Оденкирк, уставший играть Сола Гудмана, готов играть на разрыв аорты, а реалистичный мордобой сейчас на подъёме (хотя опять же, последний коммерческий успех жанра случался последний раз примерно никогда), то почему не попробовать. А что, снимем примерно то же самое, только с традиционным монтажом и крупными ракурсами про чувака с котом, который кто? Который никто.
И некоторое время это смотрится вполне неплохо. Скучные будни, невольно отсылающие к «Во все тяжкие» и его спин-оффам, традиционный для Найшуллера Паль в роли russkie, совсем не ОП герой, вроде бы не обладающий никакими чрезмерными скилами, просто сорвавшийся с катушек по поводу браслетика с котиками — фактически обыватель, пустившийся во все тяжкие. В общем, прекрасная, завершённая короткометражка со своим посылом и удачным твистом. И даже Оденкирк ни разу не похож на Копли, то есть никаких авторских самоповторов тут не найти, не подкопаешься. Но потом начинается собственно кино.
Там другой сюжет — про сгоревший obshack. Там другие персонажи — безумный поющий Серебряков, говорящая радиоточка The RZA, эпизодический и донельзя харизматичный Кристофер Ллойд ну и наконец главный герой — штампованная машина для убийства, с которой по мановению руки смывает всю обывательскую неловкость, который мочит всех налево и направо и за которого ни секунды не беспокоишься. К тому же да, тут же становящаяся неотличимым клоном Шарлто Копли из «Хардкора», клоном во всех смыслах этого слова. Ну, то есть очередной закос под боевики 90-х, но теперь уже безо всяких элементов новизны вовсе. Самое обычное мозгоотключательное кино, которое нынче обычно продают «Нетфликсу» и даже не пытаются показывать в кино.
Название фильма: Никто
Оригинальное название: Nobody
Прокат в России фильма "Никто": 18 марта 2021 года
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О фильме "Никто":
Боб Оденкирк, Алексей Серебряков, Кристофер Ллойд в заокеанском боевике Ильи Найшуллера про завязавшего киллера, за которым пришли.
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