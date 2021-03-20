Рецензия: Наши за границей

Роман КОРНЕЕВ , 20 марта 2021

Илья Найшуллер должен был уже вырасти из штанишек вундеркинда эпохи первых экшн-камер, право, времена, когда это вызывал вау-эффект, давно прошли. Того самого клипа хватило на то, чтобы обеспечить режиссёру заокеанскую карьеру клипмейкера, но в смысле полнометражного кино Бекмамбетова надолго не хватило, «Хардкор» мировым хитом так и не стал, вау-эффект померк, и продолжать Найшуллеру следовало уже в более конвенциональном ключе, а какой боевик в наше время считается наиболее конвенциональным? Правильно, «Джон Уик».

Да, он держится исключительно на харизме Киану Ривза, и сколько не пытаются в том же ключе выступать, получается не очень. Но почему не попытаться, тем более что Боб Оденкирк, уставший играть Сола Гудмана, готов играть на разрыв аорты, а реалистичный мордобой сейчас на подъёме (хотя опять же, последний коммерческий успех жанра случался последний раз примерно никогда), то почему не попробовать. А что, снимем примерно то же самое, только с традиционным монтажом и крупными ракурсами про чувака с котом, который кто? Который никто.

И некоторое время это смотрится вполне неплохо. Скучные будни, невольно отсылающие к «Во все тяжкие» и его спин-оффам, традиционный для Найшуллера Паль в роли russkie, совсем не ОП герой, вроде бы не обладающий никакими чрезмерными скилами, просто сорвавшийся с катушек по поводу браслетика с котиками — фактически обыватель, пустившийся во все тяжкие. В общем, прекрасная, завершённая короткометражка со своим посылом и удачным твистом. И даже Оденкирк ни разу не похож на Копли, то есть никаких авторских самоповторов тут не найти, не подкопаешься. Но потом начинается собственно кино.

Там другой сюжет — про сгоревший obshack. Там другие персонажи — безумный поющий Серебряков, говорящая радиоточка The RZA, эпизодический и донельзя харизматичный Кристофер Ллойд ну и наконец главный герой — штампованная машина для убийства, с которой по мановению руки смывает всю обывательскую неловкость, который мочит всех налево и направо и за которого ни секунды не беспокоишься. К тому же да, тут же становящаяся неотличимым клоном Шарлто Копли из «Хардкора», клоном во всех смыслах этого слова. Ну, то есть очередной закос под боевики 90-х, но теперь уже безо всяких элементов новизны вовсе. Самое обычное мозгоотключательное кино, которое нынче обычно продают «Нетфликсу» и даже не пытаются показывать в кино.