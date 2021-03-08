Рецензия: Прибрежный паруль

Роман КОРНЕЕВ , 8 марта 2021

Возможности современных стриминговых сервисов по производству собственного контента уже давно превосходят творческие возможности по его придумыванию, потому со временем, когда потихоньку подзаканчивается традиционное, пусть и проходное кино (а также специально снятое и непроходное, вроде «Шестеро вне закона» Майкла Бэя), на малые экраны постепенно переползают мини- и микро-сериалы, а также их полнометражные подобия. «Часовой» — типичный пример подобного фильма, помноженный на французское производство, которое во многом похоже на нас, в смысле обладает собственным налаженным коммерческим кинематографом, но нет, в итоге совсем не Майкл Бэй. И даже не Люк Бессон.

Впрочем, оно, в отличие от наших, старается. И Куриленко тут — такая смесь Кэрри Мэтисон и Никиты, и вначале неплохой вставной эпизод из «Повелителя бури», и операторская работа грамотная, и персонаж не плоский (и с нормальным русским текстом, хоть и не всегда без акцента), и конфликт не одномерный, в общем, первая половина фильма выглядит вполне многообещающей, учитывая качество постановки погонь-драк (вот реально местами веришь). Что может пойти не так?

А проблема в том, что на фильм банально не хватило ни сценарного, ни режиссёрского ресурса. Он просто в какой-то момент заканчивается и вместо фильма начинается упрощённый сценарий, только не смешной. Голый синопсис вместо развёрнутой истории. Как будто на полный метр не хватило идей, а на сериал не хватило серий. И тоже идей. Начиная с середины хронометража тут всё происходит такими мощными рывками, будто между соседними сценами вырезали ещё примерно три. Где случилось всё — ключевые диалоги, драки, погони, всё вырезано, так что почти ничего не осталось. И похоже скоро мы такого рода поделки будем смотреть и в кино тоже. Да собственно уже начинаем.