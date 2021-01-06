Рецензия: Баллада капитана Хэнкса

Роман КОРНЕЕВ , 6 января 2021

После окончательной неудачи с «Джейсоном Борном» Гринграссу только и оставалось, что менять жанр. Однако по итогам «Капитана Филлипса» и прочего Брейвика жанр героико-патетического кино за всё хорошее против всего плохого тоже зашёл в тупик, а всякое BLM Гринграсса не интересует. Потому взять всё того же Хэнкса и дать ему роль очередного капитана — почему нет. Капитан на этот раз времён Гражданской войны, а история на этот раз о том, как белую девочку после убийства её родителей похищают индейцы, после чего убивают уже самих индейцев, и вот наш капитан Хэнкс, подрабатывающий чтением газетных новостей по городкам техасщины, откуда и название «Новости со всех концов света», отправляется в путь, дабы доставить девочку дяде с тётей.

Девочка при этом подобрана так, чтобы никто ничего не заподозрил. Платиновая блондинка, зовут Йоханна, родители немцы, в общем, всё то, что мы любим, когда хотим посмотреть фильм в новомодном жанре про «бремя белого человека». Причём не то чтобы Гринграсс так уж напирал на это, классический такой вестерн, в котором бесконечные прерии, одиночка, противостоящий случайным злодеям, и злодеи эти в общем-то такие же белые, как и главный герой. Не то что индейцев и чернокожих (не в нашем штате!), даже латиносов в кадре нет, что для Техаса и в наше-то время странно, а в 1870х годах, когда с момента присоединения мексиканского штата к США не прошло и трёх десятков лет, это было тем более удивительно. Одно дело, когда снимают кино про хилбилли, но тут же — вестерн вестерном, как говорится, ничего не предвещало.

Впрочем, по мере просмотра все эти нарочито закадровые «кайова пипл», а также нарочито выпячиваемые внутренние конфликты белых промеж собою (Север против Юга, город против деревни, военные против гражданских, респы против демов, Техас против Вашингтона, бандосы против законопослушных, грамотные против неграмотных, плохие против хороших) постепенно приобретают отдельный смысловой пласт, мол, хватит решать чужие проблемы, братие, решим сперва собственные, объединимся и возрадуемся. И в этом значении «Новости со всех концов света» — это такой антипод «Птицы доброго Господа», где главный герой всю свою жизнь угробил на спасение малых сих от рабства, пока малые сии в общем-то ни о чём таком и не просили.

Капитан Хэнкс своей проповедью (а что это именно религиозная проповедь — очевидно с первого же рефрена) ведь о чём учит? О том, что США наш, и президент наш, и мы все один народ, и вот в деревне Кукуево откопали заживо похороненного (символизм), а в городке Хреново рабочие затребовали безопасных условий труда, а на хуторе Церштёрер дядя с тётей плохо обращались с племянницей и за ногу оную привязывали к колышку, за что и были лишены в итоге родительских прав. Гринграсс призывает решать собственные проблемы и даже показывает как. От этого вашего бремени белого человека одни проблемы и брейвики. Ну и в целом, пацаны, не стреляйте друг в друга. Впрочем, автора всё равно никто не слышит. И не услышит, потому что это так не работает.