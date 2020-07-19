Рецензия: Дас Церштёрер

Роман КОРНЕЕВ , 19 июля 2020

После выхода первых же анонсов «Грейхаунда» ценители бросились вспоминать, в который это раз, в пятый или шестой Том Хэнкс будет играть капитана, но куда проще вспомнить, который это фильм с Хэнксом в качестве сценариста. Получается, что второй, и это главное, что нужно знать об этом фильме. Если же ко всему прибавить режиссёра, который по основной профессии оператор, и оператора, который до сих пор снимал исключительно фильмы с обилием спецэффектов, то образ окончательно складывается, и пост-ковидная логика, переместившая этот проект из кинопроката в онлайн-релиз, обретает окончательный смысл. Формально написанный по мотивам романа и не имеющий твёрдой документальной опоры военно-морской фильм, достаточно лаконичный (кроме единственной сцены, он проходит на борту одного корабля и большую часть времени не покидает рубку), достаточно недорогой (фотореалистичной графикой нынче никого не удивишь) и достаточно скупой на собственно сюжет фильм с единственным персонажем, который всю дорогу или командует «одерживать», или немотивированно цитирует писание, или попросту молчит.

При этом само центральное сюжетное противостояние «волчьей стаи» и «Грейхаунда» остаётся максимально абстрактным, это при том, что больше никакого нарратива нет (вставное BLM и история про тапочки не в счёт). Хищники кружат, настойчиво, по многу раз, воя в эфире, нападают в основном в ночи и за кадром, а если и вступают в прямое противостояние, то начинаются странные авторские вольности вроде почему-то мучительно не попадающих в подлодку выстрелов, неумения капитана накренить корабль манёвром для стрельбы в упор, что могли даже пиратские парусники, а также постоянно промахивающихся торпед, а даже если и попадающих, то не взрывающихся.

Так внутренняя война одного капитана (в чём явно и была авторская задумка) быстро превращается в захватывающий, но довольно пустой боевик, в котором обезличенные моряки увлечённо перекидываются командами под доклады акустика, а само действие словно продиктовано опытом игры в компьютерную игру, где есть набор ТТХ и выходить за их пределы не получится. А поскольку пик этой напряжённой войнушки приходится на то самое единственное попадание из пушки в борт, то всё что после становится таким затянутым пост-скриптумом, который почему-то не заканчивается и не заканчивается, хотя никуда ещё не приплыли, и подлодки ещё кружат, и до берега ещё далеко, и когда три потрёпанных корабля отделяются от конвоя, кажется, что вот сейчас будет последний и решительный, но нет, сразу титры про погибших в битве за Атлантику, что оставляет ощущение незавершённости и некоторого недоумения. Как будто нам показали середину какого-то военного сериала без начала и конца. Тем более, что мы смотрим это дома, а не в кино.