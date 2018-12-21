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Маугли

Трейлеры » Приключения и фэнтэзи Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Одной крови

Роман КОРНЕЕВ, 21 декабря 2018
Рецензия

Когда четыре года назад было объявлено о съёмках сразу двух компьютерно-игровых фильмов о человеческом детёныше — диснеевской «Книги джунглей» Джона Фавро и ворнеровского «Маугли» Энди Сёркиса, было непонятно две вещи — зачем Балу баян, в смысле Каа расчёска, ну, вы поняли — допустим, «Дисней» просто пытается раз за разом объяснить самому себе, зачем ему игровое (а заодно и анимационное) подразделение, когда есть «Пиксар» и «Марвел», а «Уорнер броз» в те давние времена ещё засматривался на всех этих тарзанов, но сразу два фильма подряд? Судьба фильмов в итоге получилась ровно в порядке следования — Фавро может выдыхать, кино успешно окупилось, и реджи теперь трудится над римейкизацией уже «Короля льва», тоже непонятно кому нужной, но тоже наверняка планирующей собрать свой ярд. Другое дело, что следующим у него значится... «Книга джунглей 2», а это уже похоже на родовое проклятие — отныне и вовеки веков снимать говорящих компьютерных животных.

А вот у Сёркиса всё как раз плохо. Он снял своё «Дыши ради нас» и должен был продолжить карьеру кассовым хитом, тем более что кто ещё так много знает про кривляния на зелёном фоне, но сначала фильм застрял на вечном пост-продакшне, несколько раз откладываясь, а в итоге после урезания бюджета на сиджиай оказался с потрохами продан всеядному «Нетфликсу», где и вышел без малейшей помпы. И это не слишком справедливо, потому что в отличие от фавровского поделия, просто калькирующего мультик, включая песни и ужимки, нелепые в исполнении крутых волчар, как мощны их лапы, или того же Балу, здоровущего медведя, внезапно делающего кувырок, кино Сёркиса действительно пытается сказать в теме что-то новое.

Маугли

Дело даже не в пресловутой повышенной реалистичности — Маугли тут весь в шрамах — а в том, как ведут себя джунгли, они реально как живые, а не акуна-матата, они опасны, полны всякой тварью, и вообще, образ покрытого мхом Хатхи в одиночку забарывает все поскакушки предшественника. То есть постановщик не отрабатывал номер, а реально что-то пытался придумать, видовые сценки, экшн с беготнёй по джунглям, какие-то новые конфликты, праздник Холи, охотник этот.

Другое дело, что оно в большой степени не работает. И дело даже не в том, что реализм и говорящие животные — это из разной оперы. Это как если бы в «Альфе» собачка вдруг начала петь псалмы. Дело в общей трэшовости. Фавро конкретно потратился на дорого-богато, чтобы каждый волосок лоснился, а тут мало того, что кино по качеству является (страшно подумать, как бы это смотрелось на большом экране) дешёвой кат-сценой к инди-игре, но тут бюджет сказался, так ко всему почти все звери тут выглядят как только что с помойки. Волчата-кабыздохи, малохольная семейка (какая там Ракша-демон), потасканный Шер-хан, облезлый Акела, балу вообще на зомбо-медведя похож. Это зачем? Натурализм моделек превратил весь зверинец в какой-то заштатный собачий приют или трэшовый цирк животных, с которыми так любят бороться зоозащитники. Всё это реально неприятно смотреть. Так себе и представляешь анимэ-постапокал по мотивам, причём изо всех должны торчать осколки стальных рёбер (типа они киборги, пережившие ядерный катаклизм). Это было бы круто. А у Сёркиса — непонятно. Видимо, было непонятно и самому Сёркису, иначе у фильма была бы другая судьба.

Ну, а добивает кино стандартная проблема — как и у Фавро, тут многое должно держаться на единственном некомпьютерном герое, а он — ну никакой. Ни харизмы, ни актёрского таланта, ни банальной эмпатии. Пока ищется под мышками — ещё норм, но как надо крупный план отработать, полный швах. Тикай, человеческий детёныш, нечего тебе делать среди людей со своими шрамами и политкорректной набедренной повязкой. Даром что не красной, как у Фавро.

Маугли


 
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Название фильма: Маугли
Оригинальное название: Mowgli
Планы выпуска: 2019 год
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» Голливуд » Приключения
        ... » Экранизации
О фильме "Маугли":

Фильм Энди Сёркиса по мотивам Киплинга. На этот раз серьёзно приближенный к реалистичности, хоть и по-прежнему с говорящими животными.

Роли озвучивали: Бенедикт Камбербэтч (Шер Хан), Кейт Бланшетт (Каа), Кристиан Бэйл (Балу).

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Маугли:

Маугли
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 14
трейлеры: 5

Рецензии и обзоры

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Натурализм моделек превратил весь зверинец в какой-то заштатный собачий приют, или трэшовый цирк животных

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