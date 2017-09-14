Рецензия: Ансамбль Христа-спасителя и Мать сыра-земля

Роман КОРНЕЕВ , 14 сентября 2017

Даррен Аронофски любит разговаривать притчами. Примерно половина его фильмов — притчи. Тут вам и приснопамятный «Фонтан», и вполне конкретно библейский «Ной», в остальных своих творениях он тоже с завидным упорством стремится сыграть в пророка, подтягивая космические иносказания куда только можно и нельзя. Тот же «Чёрный лебедь» перенасыщен библейскими отсылками выше всякой меры. Проблема в том, что все эти отсылки, что называется, не катят. Зритель с завидным упорством предпочитает простоту «Рестлера» и надрыв «Реквиема по мечте» всем этим библеизмам. И не говорите, что реджи не в курсе, рейтинги «Ноя» ему прекрасно известны. Так что перед выпуском своего нового фильма с многозначительным названием «мама!» с маленькой буквы, наш артхаусник в кои-то веки сделал над собой усилие и вычеркнул изо всех синопсисов и всех трейлеров все малейшие подозрения о том, про что на самом деле кино.

Итак, семейная пара, она помоложе и Дженнифер Лоуренс, он постарше и Хавьер Бардем, живут себе в уединённом доме. У него проблемы с творчеством и он поэт, она хочет ребёночка и ремонтирует некогда сгоревший дом. И тут он впускает в дом чужака и его семейку, а потом и собственных фанатов, в результате семейная идиллия стремительно разрушается, погружая всё действо в локальный ад. Такой себе концепт в стиле «догмы», разве что разбавленный спецэффектами и недостаточно точный по режиссуре, в общем, не Винтерберг и не Триер. Отдельно выбивает полная безымянность всех без исключения героев, что хорошо для студенческого дебюта, но как сценарный ход и банально, и в целом только мешает.

Однако даже несмотря на достаточно скупую актёрскую игру как триллер это работает, и как психологическая драма «про отношения» вполне даёт пищу для размышлений о себялюбивых кидалтах-мужиках и зацикленных на гнездовании жёнах, в общем, если бы триллер дошёл до своей логической точки, когда в доме началась натуральная война, то это было бы и стильно, и богато на аллюзии, и в общем-то цельно, как говорится, закончи автор фильм на моменте рождения ребёнка и убери тоже студенческий в общем-то заход с закольцовыванием повествования, результат получился бы вполне достойный, а главное, не заставлял бы вспоминать про тягу Аронофски к притчам.

Но нет. Последний акт этой герметической пьесы состоит в том, что режиссёр берёт зрителя и начинает тыкать носом в тщательно развешенные по стенам ружья. А-а! Смотри, сын — это не сын, а Сын Божий, а мужик — это не мужик, а Бог-Отец, далее по пунктам перед нами Адам, Ева, изгнание из рая, их сыновья со всеми сюжетными коллизиями, ну и по современность включительно, с религиозными и просто войнами, далее идёт так жирно, что быстро набивает оскомину перечислять. Аронофски в своих боговидческих исканиях доходит до того, что у него появляется новое действующее лицо Генезиса — та самая Мать. Не Дева Мария, а обобщённая Мать. Собственно, она и есть главный герой. Она же Любовь, она же Вселенная, в которой живёт Бог. Ну, приехали. Во-первых, эта песня из другой оперы, столь оголтелый пантеизм и Ветхий Завет не дружат совсем никак. Во-вторых, это она, выходит, и Отец, и Мать, и альфа и омега, в котором Бог так, «пишет о людях песни» и жаждет фанатской любви, раз за разом позволяя Матери устраивать очередной апокалипсис, поскольку род адамов ей нафиг не сдался.

Так фильм, набирая максимальное число смыслов к середине, в конце полностью утрачивает вообще всякий смысл, всякую мораль и всяческую цельность, превращаясь в очередную басню от любителя басен. А триллер? Про него уже все забыли.