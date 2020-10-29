  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2020 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2019 Фильмы 2020 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино @cinemahate

Морбиус | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Рецензии в разделе Лучшие

Русский тизер-трейлер 2 New :: 29.10.20


Все ролики фильма "Морбиус" (3)

 
Поставьте фильму оценку!
Добавить на Facebook Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Морбиус
Оригинальное название: Morbius
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
» Блокбастеры » Кинокомиксы
» Франчайзы » Человек-паук
О фильме "Морбиус":

Джаред Лето в комиксе из вселенной Венома (читай, Человека-паука) по версии Сони про биохимика, который пытался вылечить себя от болезни, но вместо этого заделался вампиром.

Режиссёр: Даниэль Эспиноса («Живое»). В качестве камео: Джей Кей Симмонс и Майкл Китон.

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
Райя и последний драконОбратная связьДушаОхотник на монстровЧестный ворГлавный геройМайор Гром: Чумной ДокторНе время умирать
Недавние громкие новинки:
МуланДоводЛига СправедливостиСпутникМир Дикого западаПлохие парни навсегдаБладшотОчень странные дела

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Кино-комикс":
Морбиус Русский тизер-трейлер 2
Майор Гром: Чумной Доктор Трейлер с Комик-кона
Новые мутанты Дублированный персонажный ролик 3
» Дублированный персонажный ролик 2
Академия «Амбрелла» О съёмках 2, сезон 2
Новые мутанты Отрывок 2
» Дублированный отрывок 2
» Дублированный отрывок
» Персонажный ролик
» Дублированный персонажный ролик
Лига Справедливости Панель с DC FanDome
» Тизер режиссёрской версии Зака Снайдера
Бэтмен Русский тизер
» Тизер
Отряд Самоубийц: Миссия Навылет Дублированный анонс
  
Новые трейлеры:
Мандалорец Рекап 1 сезона
Новости со всех концов света Промо-ролик
Морбиус Русский тизер-трейлер 2
Борат 2 Онлайн-конференция
Афера по-голливудски Русский трейлер
» Трейлер
Отыграть назад Титры
Борат 2 Лучшие моменты
Подольские курсанты Минутный трейлер
Бортпроводница Трейлер
Новости со всех концов света Русский трейлер
» Трейлер
Манк Трейлер
Райя и последний дракон Русский тизер-трейлер
» Тизер-трейлер
все трейлеры
фильмы 2019 | фильмы 2020
Новинки кино: 2020 октябрь ноябрь декабрь 2021 январь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Морбиус:

Морбиус
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Последняя капля: Успокоительное
Коппола не только сняла отрезвляющее и подбадривающее женское кино, но заодно и защитила мужчин: не все они козлы

Страна Лавкрафта: Хтоническая эмансипация
Проблема сериала в том, что запрос на новую БЛМ-антологию есть, но свежих идей на этот счёт по-прежнему нет

Ребекка: Бывшие
Уитли верен себе: удивительное внимание к деталям в костюмах, декорациях, освещении и жестах, но на титрах — только досадное равнодушие

Борат 2: Пранк под контролем
Чаще смешно от того, какое дно пробивает сам Коэн, а не герои. А должно быть наоборот: в хороших пранках смеются с тех, кого разыгрывают

Глубже!: Дыши!
Опытные комедиографы в кризисе жанра периодически берутся за тему порно, так режиссёры выговариваются и лечат свои подростковые травмы
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Мандалорец, Mandalorian
» Трейлер 2, сезон 2
» Рекап 1 сезона
» Промо-ролик, сезон 2

Новости со всех концов света, News of the World new
постеров: 1, кадров: 2
» Русский трейлер
» Промо-ролик
» Трейлер

Морбиус, Morbius
» Русский тизер-трейлер 2

28 октября, среда

Северный ветер
кадров: +8

27 октября, вторник

Борат 2, Borat Subsequent Moviefilm
» Русский трейлер
» Онлайн-конференция
» Лучшие моменты
» Отрывок

Афера по-голливудски, Comeback Trail new
постеров: 2, кадров: 7
» Русский трейлер
» Трейлер

Отыграть назад, Undoing
» Титры
» Промо-ролик

26 октября, понедельник
Бокс-офис США: «Честный вор» остаётся лидером
Несмотря на скоропостижный перенос мультфильма «На связи» на 2021 год, заокеанский уикенд всё равно сумел удержаться от чрезмерных падений и даже напротив...
Трейлеры, кадры, постеры:

Подольские курсанты
» Минутный трейлер

25 октября, воскресенье
Кинокасса России: «Дедушка нелёгкого поведения» против «Глубже!»
Отечественный прокат ввиду скоропостижного переноса комедии с Де Ниро «Дедушка нелёгкого поведения» на неделю вперёд очень рассчитывал на результаты уикенда...

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2020 фильмы 2020 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2020   фильмы 2020   фильмы 2019   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Глубже!», отзыв . «Честный вор», отзыв . «Довод», рецензия . «Стрельцов», отзыв . «Воспитанные волками», отзыв . «Суд над чикагской семёркой», рецензия . «Последняя капля», отзыв . «Дедушка нелёгкого поведения», отзыв . «Пацаны», 2 сезон, отзыв . «Ребекка», отзыв . «Борат 2», отзыв . «Гипноз», отзыв . «Страна Лавкрафта», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2020 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2019 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Ведьмы", "Повелитель драконов", "Дедушка нелёгкого поведения", "Вдова", "Глубже!", "Довод", "Папина дочка", "Любовь без размера"
Новинки кино 2020: "Подольские курсанты", "Охотник на монстров", "Главный герой", "Кровные узы", "Обратная связь", "Огонь", "Семейка Крудс: Новоселье", "Чудо-женщина 1984", "Последний богатырь 2: Корень зла"

2003-2020 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   