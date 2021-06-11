Рецензия: Тюремный инспектор

Роман КОРНЕЕВ , 11 июня 2021

Ренни Харлин — режиссёр, Курт Виммер — сценарист, в главных ролях Пирс Броснан и Тим Рот, боевик про ограбление — в середине нулевых это было бы формулой успеха, в наши же дни это скорее огромный знак вопроса, а почему это не «Уорнеры» или «Нетфликс», а не пойми какие с бору по сосенке странные компании со всего мира? И по мере просмотра «Ограбление по-джентльменски» эти знаки вопроса всё множит.

Если это фильм про ограбление, то почему у него такая невероятно длинная сорокаминутная разминка, которая посвящена не столько сборам команды (даже у тягомотной «Армии мертвецов» сборы прошли быстрее), сколько вставным ориджинам каждого из полудюжины персонажей, каждый из которых — клише на клише, без малейших проблесков оригинальности. Если это фильм про ограбление, то почему само ограбление в самом своём начале превращается в комедию положений, когда в кадре 10 минут красочно блюют, сверлят сортир, греют персонажей в микроволновке, а потом, минуя не менее красочную погоню, устраивают зрителю костюмированную цитату из очередного фильма Саши Барона Коэна?

Наконец, если это фильм с Тимом Ротом и Пирсом Броснаном, почему всё шоу ворует парочка из начальника тюрьмы и засланного инспектора, тогда как анонимные честные грабители оказываются в итоге и живее, и симпатичнее звёздного состава, который так и не понял, что он тут делает, причём настолько, что за него в буквальном смысле становится неловко. Ответ тут может быть только один — самым слабым местом фильма оказались не анонимусы в касте (повторюсь, они — лучшее, что тут есть), и не неопытный оператор с русскими малобюджетками в портфолио (он тоже умело снимает эмиратское дорогобогато), и даже не Рот с Броснаном, которым реально просто нечего тут делать — Броснан с полутора репликами в «Евровидении» сыграл как бог-отец. Виноваты тут всего двое. Харлин разучился в режиссуру (и «Геракл» с «Перевалом Дятлова» тут донельзя показательны), а Виммер «на отлюбись» написал сценарий, который не просто плохой, как в римейке «Вспомнить всё», он просто отсутствует. А когда на месте режиссёра и сценариста стоят прочерки, кино не получится, даже если все остальные будут очень стараться, а в кадре будет настоящий принц.