  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2020 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2019 Фильмы 2020 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино @cinemahate

Евровидение

Трейлеры » Мюзикл Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Потому что я художник

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 1 июля 2020
Рецензия

Фабульно «Евровидение» написано по шаблону всех соревновательно-мотивирующих комедий, где фриковые танцоры-певцы-рестлеры-стриптизёры случайно пробиваются на конкурс мечты, по ходу доказывают окружающим, что зря в них не верили, понарошку ссорятся, понарошку мирятся и в конце концов осуществляют мечту. А Уилл Феррелл, как любой брендовый комик, одним своим присутствием заранее предупреждает, что это будет за комедия: сатира через излишний абсурд, страшную до неловкости клоунаду самого Феррелла и дегенератские шутки про секс.

Но весь абсурд, которым иллюстрируют конкурс на каждом его уровне, от текстов и аранжировок песен до самих исполнителей, по иронии выглядит абсолютно нормальным изображением «Евровидения», которое давно пародирует само себя. Больше того, кроме фриков и песен о любви на сцене конкурса ещё есть одноногие собаки и политика. Феррелл тоже шутит политические шутки, но только про отсутствие геев среди русских и про инфантильный образ жизни закредитованных до смерти американцев, намекая на причины кризиса 2008 года.

С самого начала фильм работает не так, как ожидаешь. Да, почти 60-летний Феррелл снова изображает взрослого наивного имбецила в дурацких костюмах, который всю жизнь потратил на то, чтобы стать музыкантом и поехать на Евровидение, а Макадамс ему вторит, играя инфантильную училку, которая верит в эльфов. Но исландские локации и поголовно обаятельные персонажи вокруг, от папы Броснана до исландского чиновника, который хотел бы проиграть Евровидение, чтобы спасти страну от туристов в случае победы, делают кино каким-то дурацким, но тоже милым и где-то даже душевным.

И главное, кино растёт. Незаметно вворачивает точные шутки, интересные локации, без глупостей хорошие операторские планы и классные музыкальные номера. Неловкие ситуации начинают работать, потому что все милые, и тебе не всё равно, и так же незаметно Феррелл прекращает играть полного дебила, как завещали «Солдаты неудачи», а Макадамс превращается в нормального человека, который на эмоциях, без всего комедийного налёта говорит, что я — художник, а художник не боится, что люди будут над ним смеяться, и что она выше этого конкурса. Что вообще любой человек выше любого конкурса.

Фильм, постебавший Sigur Rós, через двадцать минут включает их снова, но теперь серьёзно, и среди прочего высказывает ещё одну прекрасную мысль — о гордости. Причём как личной, так и национальной. Мысль, что гордиться нужно не тем, что вы победили, а тем, что вы были молодцы. Такая простая, правильная мысль, которая, если подумать, полностью противоположна советской идеологии, чьё наследие до сих пор в нас.

Евровидение


 
Поставьте фильму оценку!
Добавить на Facebook Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Евровидение
Оригинальное название: Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
» Голливуд » Мюзиклы
» Голливуд » Комедии » Про придурков
О фильме "Евровидение":

Уилл Феррелл, Рэйчел Макадамс и Пирс Броснан в музыкальной комедии о поездке исландской группы на Евровидение.

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
ДушаКровь машинНеистовыйЧернобыльKingsman: НачалоМайор Гром: Чумной ДокторДоводТоп Ган: Мэверик
Недавние громкие новинки:
Лига СправедливостиМир Дикого западаПлохие парни навсегдаСпутникБладшотОчень странные делаДжентльменыЛучше звоните Солу

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Мюзикл":
Евровидение Трейлер
Кошки TV-ролик 3
» Русский трейлер 2
» TV-ролик 2
» TV-ролик
» Трейлер 2
» О съёмках 3
Джуди Русский минутный трейлер
» Русский трейлер
» Трейлер
Кошки О съёмках 2
Вчера Дублированный TV-ролик 2
» Дублированный TV-ролик
Волшебник Трейлер
Кошки Русский трейлер
  
Новые трейлеры:
Евровидение Трейлер
Сделано в Италии Трейлер
Душа TV-ролик
Думай, как собака Русский трейлер
Мой шпион О съёмках
Космические силы О съёмках
Кровь машин Русский трейлер
Агент Ева Трейлер
Пацаны Отрывок, сезон 2
» Стрим перед вторым сезоном
В ожидании варваров Трейлер
Гренландия Трейлер
Неистовый Отрывок
Антебеллум Международный трейлер
Солнечные противоположности О съёмках 2
все трейлеры
фильмы 2019 | фильмы 2020
Новинки кино: 2020 июль август сентябрь октябрь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Евровидение:

Евровидение
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 9
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Честный кандидат: Новая политика
Обмишулившие больших дядек в конце танцуют, и это очень важная мораль, новая политика внезапно внесистемна и неподконтрольна

Политик: Камень-ножницы-бумага
Заканчивается второй сезон на сценах поголовного братания с разрубанием гордиевых узлов камнем-ножницами-бумагой и вокальным исполнением на бис

Сила природы: Можно я уже сдохну?
Актёры хорошо играют, но они попали в фильм, из которого не получается ни герметический боевик, ни даже криминальная комедия

Тебе стоило уйти: Она утонула
Усиленно старящийся Кевин Бейкон изображает с Амандой Сейфрид конфликт из финального сезона сериала «Любовники»

7500: Деньги на ветер
Гордону-Левитту стоило слиться с этого проекта, потому что это не то кино, с которым нужно совершать камбэк
Ещё рецензии


Кинокадр Новинки кино 2020 фильмы 2020 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2020   фильмы 2020   фильмы 2019   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Политик», отзыв . «Честный кандидат», отзыв . «Тебе стоило уйти», отзыв . «История Дэвида Копперфилда», отзыв . «Рик и Морти», 4 сезон, отзыв . «Личная жизнь», отзыв . «Я знаю, что это правда», отзыв . «Ширли», отзыв . «7500», отзыв . «Защищая Джейкоба», отзыв . «Силы природы», отзыв . «Артемис Фаул», рецензия . «Отравления в Солсбери», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2020 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2019 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Бладшот", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " "
Новинки кино 2020: "Кровь машин", "Довод", "Гренландия", "Мулан", "Билл и Тед", "Вратарь галактики", "Люди Икс: Новые мутанты", "Тихое место 2", "Kingsman: Начало"

2003-2020 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   