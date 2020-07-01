Рецензия: Потому что я художник

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 1 июля 2020

Фабульно «Евровидение» написано по шаблону всех соревновательно-мотивирующих комедий, где фриковые танцоры-певцы-рестлеры-стриптизёры случайно пробиваются на конкурс мечты, по ходу доказывают окружающим, что зря в них не верили, понарошку ссорятся, понарошку мирятся и в конце концов осуществляют мечту. А Уилл Феррелл, как любой брендовый комик, одним своим присутствием заранее предупреждает, что это будет за комедия: сатира через излишний абсурд, страшную до неловкости клоунаду самого Феррелла и дегенератские шутки про секс.

Но весь абсурд, которым иллюстрируют конкурс на каждом его уровне, от текстов и аранжировок песен до самих исполнителей, по иронии выглядит абсолютно нормальным изображением «Евровидения», которое давно пародирует само себя. Больше того, кроме фриков и песен о любви на сцене конкурса ещё есть одноногие собаки и политика. Феррелл тоже шутит политические шутки, но только про отсутствие геев среди русских и про инфантильный образ жизни закредитованных до смерти американцев, намекая на причины кризиса 2008 года.

С самого начала фильм работает не так, как ожидаешь. Да, почти 60-летний Феррелл снова изображает взрослого наивного имбецила в дурацких костюмах, который всю жизнь потратил на то, чтобы стать музыкантом и поехать на Евровидение, а Макадамс ему вторит, играя инфантильную училку, которая верит в эльфов. Но исландские локации и поголовно обаятельные персонажи вокруг, от папы Броснана до исландского чиновника, который хотел бы проиграть Евровидение, чтобы спасти страну от туристов в случае победы, делают кино каким-то дурацким, но тоже милым и где-то даже душевным.

И главное, кино растёт. Незаметно вворачивает точные шутки, интересные локации, без глупостей хорошие операторские планы и классные музыкальные номера. Неловкие ситуации начинают работать, потому что все милые, и тебе не всё равно, и так же незаметно Феррелл прекращает играть полного дебила, как завещали «Солдаты неудачи», а Макадамс превращается в нормального человека, который на эмоциях, без всего комедийного налёта говорит, что я — художник, а художник не боится, что люди будут над ним смеяться, и что она выше этого конкурса. Что вообще любой человек выше любого конкурса.

Фильм, постебавший Sigur Rós, через двадцать минут включает их снова, но теперь серьёзно, и среди прочего высказывает ещё одну прекрасную мысль — о гордости. Причём как личной, так и национальной. Мысль, что гордиться нужно не тем, что вы победили, а тем, что вы были молодцы. Такая простая, правильная мысль, которая, если подумать, полностью противоположна советской идеологии, чьё наследие до сих пор в нас.