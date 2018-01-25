Рецензия: Прибежали

Роман КОРНЕЕВ , 25 января 2018

Забавно наблюдать, как бесконечные попытки отыскать нового Гарри Поттера приведут к появлению не того, чего ожидали, а ориентированные на женскую аудиторию «Голодные игры», «Сумерки» и прочие оттенков серого, а собственно попытки снять подростковую фантастику будут обречены на безнадёжное увядание, в котором «Бегущий в лабиринте» хотя бы дожил до финала, а не был благополучно похоронен, подобно «Дивергенту».

Впрочем, случилось это в основном не благодаря каким-то его особенным статям, а просто от безысходности, когда надо бы что-нибудь снимать, а снимать нечего вовсе. Да и франчайзом как таковым эта трилогия никогда не была — если первый фильм был таким себе антуражным, хоть и раздёрганым выживальческим боевичком со сложносочинённой вводной, то «Бегущий в лабиринте 2» свалился в какую-то внезапную зомбятину, пародирующую некоторых ходы того же «Инсургента», что в наше время вызывает только недоумение. Наконец «Бегущий в лабиринте 3» больше похож на подростковый извод любого из зомбоключений Милы Йовивич и её мужа, что как бы тоже идея так себе.

Ну, да, подростки подрываются спасать товарищей, чтобы уплыть с ними в закат, но всё-то у них получается не до конца, и внезапно объявленный таковым Главный Товарищ продолжает вращать глазами в застенках местных врачей-вредителей. И все такие, воу, давайте же его уже спасём из города Города (так и называется, без шуток). В общем, хватай мешки, вокзал отходит.

Тут же повылазили давно и прочно убитые и позабытые, а также прочие сирые и убогие, и актёры такие, воу, а ты откуда здесь? Некогда объяснять, прыгаем в окно. В этом фильме вообще интереснее наблюдать за происходящим за кадром, да и правящий там вставным спецэффектом Уолтон Гоггинс забарывает всю местную шантрапу одной пластикой. Одним словом, хорош, чертяка.

К моменту его появления ты как-то успеваешь смириться с тем, что логика тут не ночует, и уже спокойно смотришь фильм, как компьютерный шутер, благо в триде-очках этот эффект только усиливается. И даже интерес какой-то появляется, обратится или не обратится? Поцелуются или не поцелуются? Так незаметно время и пролетает, и даже в общем ничего так, бодренько. И даже местная пародия на «Титаник» имеется. Хорошо, что всё закончилось, вот и весь сказ.