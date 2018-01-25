|
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
о фильме: рецензия | кадры: 8 | трейлеры: 9 | постеры: 4 | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Прибежали
Забавно наблюдать, как бесконечные попытки отыскать нового Гарри Поттера приведут к появлению не того, чего ожидали, а ориентированные на женскую аудиторию «Голодные игры», «Сумерки» и прочие оттенков серого, а собственно попытки снять подростковую фантастику будут обречены на безнадёжное увядание, в котором «Бегущий в лабиринте» хотя бы дожил до финала, а не был благополучно похоронен, подобно «Дивергенту».
Впрочем, случилось это в основном не благодаря каким-то его особенным статям, а просто от безысходности, когда надо бы что-нибудь снимать, а снимать нечего вовсе. Да и франчайзом как таковым эта трилогия никогда не была — если первый фильм был таким себе антуражным, хоть и раздёрганым выживальческим боевичком со сложносочинённой вводной, то «Бегущий в лабиринте 2» свалился в какую-то внезапную зомбятину, пародирующую некоторых ходы того же «Инсургента», что в наше время вызывает только недоумение. Наконец «Бегущий в лабиринте 3» больше похож на подростковый извод любого из зомбоключений Милы Йовивич и её мужа, что как бы тоже идея так себе.
Ну, да, подростки подрываются спасать товарищей, чтобы уплыть с ними в закат, но всё-то у них получается не до конца, и внезапно объявленный таковым Главный Товарищ продолжает вращать глазами в застенках местных врачей-вредителей. И все такие, воу, давайте же его уже спасём из города Города (так и называется, без шуток). В общем, хватай мешки, вокзал отходит.
Тут же повылазили давно и прочно убитые и позабытые, а также прочие сирые и убогие, и актёры такие, воу, а ты откуда здесь? Некогда объяснять, прыгаем в окно. В этом фильме вообще интереснее наблюдать за происходящим за кадром, да и правящий там вставным спецэффектом Уолтон Гоггинс забарывает всю местную шантрапу одной пластикой. Одним словом, хорош, чертяка.
К моменту его появления ты как-то успеваешь смириться с тем, что логика тут не ночует, и уже спокойно смотришь фильм, как компьютерный шутер, благо в триде-очках этот эффект только усиливается. И даже интерес какой-то появляется, обратится или не обратится? Поцелуются или не поцелуются? Так незаметно время и пролетает, и даже в общем ничего так, бодренько. И даже местная пародия на «Титаник» имеется. Хорошо, что всё закончилось, вот и весь сказ.
Ссылки по теме:
Рецензия » Подопытные Роман КОРНЕЕВ
Рецензия » Все побежали и я побежал Роман КОРНЕЕВ
Название фильма: Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
Оригинальное название: Maze Runner: Death Cure
Прокат в России фильма "Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти": 25 января 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
» Голливуд » Фантастика
О фильме "Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти":
Третья часть подростковой антиутопии «Бегущий в лабиринте». Команда спасшихся героев возвращается в город, чтобы спасти друга.
В ролях: Патриция Кларксон, Томас Сэнгстер, Джанкарло Эспозито.
все трейлеры
|
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти:
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти: Прибежали
Скиф: Не брат ты мне
Приключения Паддингтона 2: Я, моя семья и все мои друзья
Форма воды: Мальчик из воды
Движение вверх: Мюнхен
» Отрывок
25 января, четверг
Мерил Стрип появится во втором сезоне драматического мини-сериала «Большая маленькая ложь»...
24 января, среда
Международный стриминговый гигант Netflix отчитался об итогах последнего квартала 2017 года, что позволило подвести предварительные итоги всего года...
Жанр: евангелион
Прокат в России: 22 марта 2018 года
Купи меня new
Первому игроку приготовиться, Ready Player One
Прокат в России: 29 марта 2018 года
» TV-ролик
23 января, вторник
Американская киноакадемия объявила список номинантов на премию «Оскар» за 2017 год...
Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина»...
|
|
|
|
|
«Бегущий в лабиринте 3», отзыв «Форма воды», рецензия «Тёмные времена», рецензия «Движение вверх», рецензия «Скиф», рецензия «Три биллборда», отзыв «Большая игра», рецензия «Величайший шоумен», рецензия «Лаки», отзыв «Приключения Паддингтона 2», рецензия Золотой глобус 2017, фоторепортаж 2018: Главные фильмы года, обзор