  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2018 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2018 Фильмы 2017 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Кинокадр в инстаграме: лучшие фото

Мама мия 2 | Трейлеры

Трейлеры » Мюзикл Рецензии в разделе Лучшие

TV-ролик New :: 29.01.18 ссылка на ролик

Размещение: YouTube

смотреть в плейере

Все ролики фильма "Мама мия 2" (5, из них 3 новых)

 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Мама мия 2
Оригинальное название: Mamma Mia! Here We Go Again
Прокат в России фильма "Мама мия 2": 16 августа 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
» Голливуд » Мелодрамы
        ... » Мюзиклы
О фильме "Мама мия 2":
На главную | Новинки кино

Новинки кино:
Пятьдесят оттенков свободыЧёрная пантераТихоокеанский рубеж 2Первому игроку приготовитьсяИзлом времениЛара КрофтСмешарики. ДежавюБегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
Недавние громкие новинки:
Мир дикого западаДвижение вверхФорма водыЗвёздные войны: Последние джедаиДжуманджи 2: Зов джунглейСекретные материалыЛига СправедливостиОчень странные дела

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Мюзикл":
Мама мия 2 TV-ролик
» Русский трейлер
» Международный трейлер
Величайший шоумен О съёмках 2
» Русский TV-ролик
Мама мия 2 О съёмках
» Трейлер
Величайший шоумен О съёмках
» Трейлер 2
» Русский трейлер 2
» Русский трейлер
» Трейлер
Ла-Ла Ленд Трейлер 4
» Русский трейлер 3
» Трейлер 3
 
Новые трейлеры:
Красный воробей TV-ролик 2
Излом времени TV-ролик 2
Мама мия 2 TV-ролик
Такси 5 Тизер с титрами
Ритуал Трейлер
Такси 5 Тизер
Бэтмен: Готэм в газовом свете Трейлер
Пассажир Русский трейлер 2
Чёрная пантера О съёмках 2
Кролик Питер Отрывок 2
Конец пути Трейлер 2
Семь секунд Трейлер
Третья волна зомби Трейлер
Мама мия 2 Русский трейлер
Кролик Питер Отрывок
все трейлеры
фильмы 2018 | фильмы 2017
Новинки кино: 2018 январь февраль март апрель 2019
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Мама мия 2:

Мама мия 2
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 14
трейлеры: 5

Рецензии и обзоры

Новинки февраля: «Короче», «50 оттенков свободы», «Охота на воров», «Чёрная пантера» и оскароносники

Февраль неоднократно показывал, что способен приносить деньги не хуже других, был бы фильм грамотно спозиционирован. Плюс лишний выходной. Потому не удивляйтесь, что в одну неделю тут может выйти и 10, и даже 12 релизов

Бэтмен: Готэм в газовом свете: Овсянка, сэр
Здесь почти все лица знакомые, мы знаем, на чьей они стороне и что ими движет, и когда ломают канон — это, само собой, интересно

Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти: Прибежали
Подростки подрываются спасать товарищей, чтобы уплыть с ними в закат, но всё-то у них не получается

Форма воды: Мальчик из воды
Мягкая, нежная, ранимая сказка для чувствительных, в душе одиноких и, что важно, взрослых мечтателей

Движение вверх: Мюнхен
Нерв происходящего взвинчен до нужного предела, финал снят предельно напряжённо, технически грамотно и очень драматично
Ещё рецензии

Обновления
Кинокасса России: «Движение вверх» уступает первую строчку «Бегущему в лабиринте 3»
Главной дилеммой прошедшего уикенда был вопрос, сменится ли лидер и насколько сильно главный тяжеловес января продвинется в сторону трёх миллиардов...
Трейлеры, кадры, постеры:

Красный воробей, Red Sparrow
» TV-ролик 2

Мама мия 2, Mamma Mia! Here We Go Again
» TV-ролик
» Русский трейлер
» Международный трейлер

28 января, воскресенье
Бокс-офис США: «Бегущий в лабиринте 3» обходит «Джуманджи 2»
Январь за океаном заканчивается на смешанной ноте — с одной стороны новинки стартуют спокойно, с другой — прошлогодний график вполне себе держится чуть ниже...
История вмешательств Минкульта в российский прокат зарубежных фильмов
В конце января произошло сразу несколько скандалов со срочным переносом или отменой даты выхода в прокат зарубежных фильмов...
5 лучших роликов недели: клип Тимберлейка, байопики, God of War и «Во все тяжкие»
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
Трейлеры, кадры, постеры:

Такси 5, Taxi 5 new
постеров: 1, кадров: 1
» Тизер с титрами
» Тизер

Пятьдесят оттенков свободы
Пятьдесят оттенков свободы, Fifty Shades Freed
Прокат в России: 8 февраля 2018 года
кадров: +5

Пассажир, Commuter
постеров: +1, кадров: +5
» Русский трейлер 2

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2018 фильмы 2018 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2018   фильмы 2017   фильмы 2018   Афиша кино   Лучшие фильмы 2018 2017  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Бегущий в лабиринте 3», отзыв . «Форма воды», рецензия . «Тёмные времена», рецензия . «Движение вверх», рецензия . «Скиф», рецензия . «Три биллборда», отзыв . «Большая игра», рецензия . Мульсериал «Бэтмен: Готэм в газовом свете», отзыв . Золотой глобус 2017, фото . «Приключения Паддингтона 2», рецензия . Новинки февраля: оттенки серого и «Оскар», обзор .
 
Афиша кино Новинки кино 2018 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2018 Фильмы 2017 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2017 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти", "Движение вверх", "Zомбоящик", "Приключения Паддингтона 2", "Астрал 4: Последний ключ", "Форма воды", "Скиф", "Девушка в тумане"
Новинки кино 2018: "Короче", "Селфи", "Охота на воров", "Пятьдесят оттенков свободы", "Недруги", "Все деньги мира", "Ночные игры", "Чёрная пантера", "Излом времени"

2003-2018 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   