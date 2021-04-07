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Майор Гром: Чумной Доктор | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [3]

Отрывок New :: 07.04.21

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Все ролики фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" (8, из них 4 новых)

 
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Прокат в России фильма "Майор Гром: Чумной Доктор": 1 апреля 2021 года
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» Российское кино » Комиксы
О фильме "Майор Гром: Чумной Доктор":

Полнометражный римейк отечественного комикса «Майор Гром» с другими авторами и расширенным сюжетом.

Режиссёр: Олег Трофим («Лёд»). В главной роли: Тихон Жизневский («Огонь»).

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Майор Гром: Чумной Доктор:

Майор Гром: Чумной Доктор
постеры фильма: 4
кадры из фильма: 16
трейлеры: 8

Рецензии и обзоры

Майор Гром: Чумной Доктор: Сила в кепке + видеоподкаст
Главный козёл в фильме — народ. Он злобен, тёмен, и вообще терпила по жизни. Дай ему волю, он же сразу начнёт всё вокруг жечь

Годзилла против Конга: В сверхтяжёлом весе + подкаст
Каждому из монстров дадут свою собственную историю с теориями заговора и милыми девочками, но всё бесполезно

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Никто: Наши за границей
В начале идёт прекрасная, завершённая короткометражка со своим посылом и удачным твистом. А потом начинается собственно кино

Гениальное ограбление: Всё нормально
В меру предсказуемое, уютное кино со своими чеховскими ружьями, которые сначала неловко вставляются в сюжет, а потом выстреливают
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Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Майор Гром: Чумной Доктор
Майор Гром: Чумной Доктор
Прокат в России: 1 апреля 2021 года
кадров: +15
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