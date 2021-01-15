|
Локдаун
Рецензия: Персональные покупатели
В каком-то смысле все ковидные фильмы одинаковы, причём их авторы даже не подозревают, насколько. Обязательный скайп в пижаме ниже края экрана, обязательные экзерсисы на балконе или на собственном пороге, обязательные семейные ссоры взаперти, увольнения с работы и обязательные странные взаимоотношения с курьерами. При этом каждый новый фильм, изображающий в драматическом, мелодраматическом или комедийном ключе всю ту жизнь, которой живёт планета вот уже год, делает вид, что никаких других фильмов на эту тему никто не снимал, и вообще зрители должны полюбить подобные фильмы только потому, что нет на свете ничего смешнее, чем забредший в кадр ребёнок. И «Локдаун» ничем не выделяется из этой когорты фильмов, которые начинал некогда (и пытается до сих пор) снимать ещё Бекмамбетов, только в титрах на этот раз Лиман с Хэтуэй. Но если раньше подобное веб-видео снималось на некоторой вонаби-новизне и с целью экономии бюджета, то теперь всё это снимается попросту от общей безысходности. По домам сидят не только зрители, но и актёры, так что камерное кино — это вынужденная мера на общем безрыбье, а вовсе не какой-то особый источник вдохновения.
Более того, от подобных фильмов буквально веет тоской. Запертые друг с другом парочки, невесть зачем существующие в скайп-режиме «бирюзовые компании», медленное схождение с ума товарища Цикория (включая буквальное употребление внутрь зелёных насаждений с заднего двора). Всё более дичающие сценаристы расписывают офигительные истории про всё более дичающих людей, которых играют совсем уже безумные актёры, персонажам которых хочется одного — испечь под титры хлеб, но не потому что «и то хлеб», а потому что уже всё, титры и можно спокойно разойтись по домам на боковую. То есть люди в кадре в буквальном смысле спят на ходу, даже не делая вид, что собираются кого-то этим всем подразвлечь в нелёгкую пору.
В этом смысле лучшим фильмом этого жанра в итоге оказывается совсем не ковидная «Последняя капля» Копполы, где и герметичность невынужденная, и проблемы у героев куда более ненадуманные, да и про тоску с одиночеством автору удаётся снимать безо всяких вымученных бриллиантов и вставного Эдгара Алана По. И в любовь эту почему-то в итоге веришь, а уж как веришь в развод! А вот у труъ-ковидного кино вроде «Локдауна» между персонажами нет ни малейшей искры, им даже ругаться лень, приходится отчаянно пихать в кадр проблемы с курением и прочие прохладные истории про проданный мотоцикл. Наверное, потому что одного голого локдауна для создания конфликта недостаточно, и нужен хотя бы и папа-Мюррей, пусть бы и в качестве местного бога из машины и голоса за кадром. А когда за такового выступает телевизор и начальник в скайпе, ну, получите просто ещё один фильм про то, как всю планету заперли наедине с самими собой.
Название фильма: Локдаун
Оригинальное название: Locked Down
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
... » Романтические комедии
О фильме "Локдаун":
Энн Хэтуэй, Чивитель Эджиофор в романтической комедии Дага Лимана про парочку, которая, одурев друг от друга во время локдауна, решила украсть бриллиант.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Локдаун:
Земля кочевников: В закат
Локдаун: Персональные покупатели
Чудо-женщина 1984: Сила в правде
2020: Лучшее и худшее
Девушка, подающая надежды: Повинны смерти
17 января, воскресенье
В последний момент оставшись без перенесённого на 28 января второго по значимости релиза недели в лице «Охотника на монстров»...
16 января, суббота
» Отрывок
» TV-ролик
15 января, пятница
14 января, четверг
|
|
|
|
|
2020: Лучшее и худшее «Чудо-женщина 1984», рецензия «Локдаун», отзыв «Душа», отзыв «Охотник на монстров», отзыв «Огонь», отзыв «Девушка, подающая надежды», отзыв «Новости со всех концов света», отзыв «Бортпроводница», отзыв «Земля кочевников», отзыв «Звук металла», отзыв «Ночное небо», отзыв «Мандалорец 2», отзыв «Пусть говорят», отзыв