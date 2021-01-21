Рецензия: Локдаун

Роман КОРНЕЕВ , 21 января 2021

Волна практически бесполезных для жанра скайп-сериалов до сих пор казалась единственным вкладом ковида в киноискусство, считать за вклад косвенное упоминание ковида в «Это мы» мы не будем. В остальном киношники и сериалоделы будто нарочно игнорируют происходящее за окном. Ну оно и правильно, люди и так устали от сидения дома, не хватало этого добра на экране. Сериал постапокала, напротив, уже так подробно обсудил тему, в том числе в околодокументальном жанре, что сказать что-то новое тут оказалось практически невозможно. Так и «Птица в клетке» в общем наследует всему ранее наработанному, разве что за вычетом элементов зомбо-апокалипсиса. Люди тут не бегают по улицам с кровавым оскалом, а тихо и спокойно мрут по домам.

В остальном же все, в том числе киношники, материал 2020 года усвоили на ять. Иммунные курьеры как центр сюжета, иммунитет как недостижимое счастье и, одновременно, проклятие — общаться же всё равно ни с кем не можешь, ну и наконец главный страх не в виде собственно болезни, а в виде бесконечной самоизоляции и, в качестве печального конца, перспективы попасть в ковидарий, откуда нет выхода.

Ну и понятно, что рано или поздно всё начнёт вращаться вокруг собственно первых проникновений в жилища и финальной борьбы за жёлтенькие иммунные браслеты. Единственное, чего тут нет (а есть даже в большинстве зомбо-триллеров) — это борьбы за вакцину. Её словно нет и быть не может, всё, забыли, никто даже для проформы не упоминает попыток отыскать вакцину, хотя казалось бы. Зато остальной наш современный нарратив — вот он. Полупустые улицы, футуристические бдсм-респираторы, сталкеры с дронами, подпольные борцуны с системой, те самые курьеры как вершина пищевой пирамиды, адские зачистки местного ЦКБ, всеобщая одержимость стерилизацией, комендантский час, всё, как мы любим. Куар-кодов не хватает, ну, так питерская алкашка к тому моменту наверняка окончательно загнулась. То есть с антуражем и с персонажами всё хорошо, был бы это пилот сериала, было бы вполне на уровне, а вот для полнометражного фильма в итоге чего-то не хватило, хотя первая половина вполне успеху способствовала.