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Птица в клетке
о фильме: рецензия | кадры: 3 | трейлеры: 7 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Локдаун
Волна практически бесполезных для жанра скайп-сериалов до сих пор казалась единственным вкладом ковида в киноискусство, считать за вклад косвенное упоминание ковида в «Это мы» мы не будем. В остальном киношники и сериалоделы будто нарочно игнорируют происходящее за окном. Ну оно и правильно, люди и так устали от сидения дома, не хватало этого добра на экране. Сериал постапокала, напротив, уже так подробно обсудил тему, в том числе в околодокументальном жанре, что сказать что-то новое тут оказалось практически невозможно. Так и «Птица в клетке» в общем наследует всему ранее наработанному, разве что за вычетом элементов зомбо-апокалипсиса. Люди тут не бегают по улицам с кровавым оскалом, а тихо и спокойно мрут по домам.
В остальном же все, в том числе киношники, материал 2020 года усвоили на ять. Иммунные курьеры как центр сюжета, иммунитет как недостижимое счастье и, одновременно, проклятие — общаться же всё равно ни с кем не можешь, ну и наконец главный страх не в виде собственно болезни, а в виде бесконечной самоизоляции и, в качестве печального конца, перспективы попасть в ковидарий, откуда нет выхода.
Ну и понятно, что рано или поздно всё начнёт вращаться вокруг собственно первых проникновений в жилища и финальной борьбы за жёлтенькие иммунные браслеты. Единственное, чего тут нет (а есть даже в большинстве зомбо-триллеров) — это борьбы за вакцину. Её словно нет и быть не может, всё, забыли, никто даже для проформы не упоминает попыток отыскать вакцину, хотя казалось бы. Зато остальной наш современный нарратив — вот он. Полупустые улицы, футуристические бдсм-респираторы, сталкеры с дронами, подпольные борцуны с системой, те самые курьеры как вершина пищевой пирамиды, адские зачистки местного ЦКБ, всеобщая одержимость стерилизацией, комендантский час, всё, как мы любим. Куар-кодов не хватает, ну, так питерская алкашка к тому моменту наверняка окончательно загнулась. То есть с антуражем и с персонажами всё хорошо, был бы это пилот сериала, было бы вполне на уровне, а вот для полнометражного фильма в итоге чего-то не хватило, хотя первая половина вполне успеху способствовала.
Название фильма: Птица в клетке
Оригинальное название: Songbird
Прокат в России фильма "Птица в клетке": 21 января 2021 года
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О фильме "Птица в клетке":
Деми Мур и Петер Стормаре в спродюсированном Майклом Бэем испанском околофантастическом фильме про мир, где царит повсеместный локдаун из-за тотальной пандемии.
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