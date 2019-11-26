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Маленькие женщины | Трейлеры
Минутный трейлер New :: 26.11.19
Название фильма: Маленькие женщины
Оригинальное название: Little Women
Прокат в России фильма "Маленькие женщины": 30 января 2020 года
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О фильме "Маленькие женщины":
Грета Гервиг («Леди Бёрд») поставила мелодраматическую историю взросления девочек-подростков после североамериканской Гражданской войны.
В ролях: Эмма Уотсон, Сирша Ронан, Мерил Стрип, Лора Дерн.
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