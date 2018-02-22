  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2018 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2018 Фильмы 2017 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Берлинале 2018: фоторепортаж

Леди Бёрд

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Улететь и вернуться

Никита КОМАРОВ, 22 февраля 2018
Рецензия

Грета Гервиг прошла путь от случайных эпизодических ролей в мамблкоре до статуса сначала его королевы, а затем — одной из наиболее самобытных актрис сегодняшнего американского кино как такового, и её дебют в качестве единоличного сценариста и постановщика — кульминация, вдохновлённая как её собственным взрослением (если не в деталях, то в общих чертах), так и режиссёрами, с которыми она работала. «Леди Бёрд» когда-то была 350-страничным сценарием, а до зрителя дошла 90-минутным фильмом, в котором практически каждая сцена урезана до самой сути; последнее также любит делать Ной Баумбах, но если для него это преимущественно способ заострить шутки, то Гервиг, перенося действие на 15 лет назад, приближает свой фильм к набору воспоминаний а-ля «Женщины 20-го века», только без их эпического масштаба и рефлексий.

Здесь действие ограничивается последним школьным годом героини, включающим в себя такие знакомые вещи, как конфликты с родителями, первый секс, друга-гея, бунтарство в разных видах; все эти опыты профильтрованы через определяющую Леди Бёрд комбинацию ума, нетерпеливости и закомплексованности по поводу своего скромного происхождения, но это не останавливает ту же линию с «лучшей подругой» от тотальной предсказуемости. Куда ценнее, например — занимающая менее минуты и никак не влияющая на сюжет сцена, в которой героиня отмечает 18-летие покупкой сигарет и журнала «Плейгёрл», затем выкуривает первые и пролистывает второй прямо за дверью магазина; есть ощущение, что подобная деталь могла прийти только от Гервиг.

Леди Бёрд

Главная же её находка — в отношениях Леди Бёрд со столь же упорной и нервной матерью, не способной удержаться от одёргивания её во всём и всегда. Ронан абсолютно органична в главной роли — нелёгкая задача, учитывая, как сильно Гервиг проступает в написанных ею диалогах, — но в этом актёрском составе нет никого лучше Лори Меткалф, каждое появление которой вызывает желание, чтобы фильм сбросил за борт практически кого угодно из толпы оставшихся второстепенных персонажей (там неплохи все, но всерьёз выделяется разве что герой Тимоти Чаламета, ибо самый смешной) и нашёл время для дополнительных сцен с матерью и дочерью, в которых любовь и напряжение правдоподобно сменяют друг друга в считанные секунды.

Когда в финале подходит время покинуть солнечный Сакраменто, как сделала когда-то сама автор, Гервиг начинает суетиться, и ход со старыми письмами вкупе с возвращением родного имени заканчивают фильм на крайне тяжеловесной для него ноте. «Леди Бёрд» — кино далеко не бесконфликтное, но Гервиг активно работает над тем, чтобы к финальным титрам в воздухе не осталось висеть ничего плохого, некомфортного или неразрешённого; положение мисс Макферсон в последние минуты таково, что впоследствии она может стать главной героиней как «Милой Фрэнсис», так и «Госпожи Америки», но, по сути, волноваться за неё не приходится. Отсюда, отчасти — и значительный (для независимого кино в эпоху «Нетфликса» и киновселенных) коммерческий успех, да и награды тоже, но сослужит ли это фильму долгосрочно — ещё вопрос.

Леди Бёрд


 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Леди Бёрд
Оригинальное название: Lady Bird
Прокат в России фильма "Леди Бёрд": 15 марта 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
» Независимое кино » Драмы
        ... » Комедии
О фильме "Леди Бёрд":

Один из фаворитов наградного сезона 2018 — драмком Греты Гервиг про старшеклассницу в исполнении Сирши Ронан, которая пытается сбежать из своего маленького городка в Нью-Йорк.

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
Лара КрофтТихоокеанский рубеж 2Миссия невыполнима 6: ПоследствияЧёрная пантераПервому игроку приготовитьсяИзлом времениПятьдесят оттенков свободыСоло: Звездные войны. Истории
Недавние громкие новинки:
Мир дикого западаДвижение вверхФорма водыЗвёздные войны: Последние джедаиДжуманджи 2: Зов джунглейСекретные материалыЛига СправедливостиОчень странные дела

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Драма":
Временные трудности Трейлер
Довлатов Промо-ролик с Ефремовым
» Промо-ролик с Бондарчуком
Погружение Русский трейлер 2
Мария Магдалина Международный трейлер 2
Точка невозврата Русский трейлер
Колесо чудес Русский трейлер
» Трейлер
Поезд на Париж О съёмках
Довлатов Трейлер
Секретное досье Дублированный TV-ролик
Погружение Международный трейлер
Леди Бёрд Русский трейлер
Точка невозврата Трейлер с субтитрами
» Отрывок
 
Новые трейлеры:
Временные трудности Трейлер
Банды Лос-Анджелеса Трейлер
Шерлок Гномс Русский ролик о съёмках
Остров собак Русский трейлер
Красный воробей Отрывок
Лара Крофт Русский TV-ролик 2
Тихоокеанский рубеж 2 Промо-ролики
Довлатов Промо-ролик с Ефремовым
» Промо-ролик с Бондарчуком
Дэдпул 2 Русский трейлер
Красный воробей TV-ролик 3
Тихоокеанский рубеж 2 TV-ролик
Жажда смерти Отрывок
Аннигиляция Отрывок 3
» Отрывок 2
все трейлеры
фильмы 2018 | фильмы 2017
Новинки кино: 2018 февраль март апрель май 2019
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Леди Бёрд:

Леди Бёрд
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 13
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Леди Бёрд: Улететь и вернуться
Каждая сцена в фильме урезана до самой сути. Гервиг, перенося действие на 15 лет назад, приближает свой фильм к набору воспоминаний а-ля «Женщины 20-го века», но без их эпического масштаба и рефлексий

Галерея: Берлинский кинофестиваль 2018
15 февраля в немецкой столице мультфильмом Веса Андерсона «Собачий остров» открылся 68-й Берлинский международный кинофестиваль

Галерея: Чёрная пантера
22 февраля 2018 года на российские экраны вышел кинокомикс Marvel «Чёрная пантера», в которой одноимённый супергерой должен защитить своё родное африканское

Галерея: BAFTA 2018
В воскресенье, 18 февраля в Лондоне прошла 71-я церемония вручения премии Британской киноакадемии BAFTA

Лёд: Спик фром май харт
Зрителю снова продают старый голливудский сюжет. Теперь это романтическая мелодрама о романе на фоне инвалидности
Ещё рецензии

Обновления

22 февраля, четверг
Трейлеры, кадры, постеры:

Временные трудности new
постеров: 1, кадров: 3
» Трейлер

Банды Лос-Анджелеса, Kings new
постеров: 1, кадров: 4
» Трейлер

Шерлок Гномс, Sherlock Gnomes
» Русский ролик о съёмках
» TV-ролик

Остров собак, Isle of Dogs
» Русский трейлер

21 февраля, среда
Роберт Родригес снимет фантастический триллер «Гипнотик»
Роберт Родригес совместно с Максом Боренштейном разработает для кинокомпании Studio 8 фантастический триллер «Гипнотик»...
Мел Гибсон поставит пилот детективного сериала «Танцующий медведь»
Мел Гибсон, совместно с Майком Медавоем и лауреатом премии «Оскар» Робертом Тауном разработает сериал «Танцующий медведь» на основе одноимённого детективного романа...
Розамунд Пайк сыграет Марию Кюри в байопике Amazon
Amazon Prime Video совместно со Studiocanal профинансирует производство и займётся прокатом биографической ленты о Марии Кюри «Радиоактивно»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Красный воробей, Red Sparrow
» Отрывок
» TV-ролик 3
» О съёмках 2

20 февраля, вторник

Новости кино:
Роджер Дикинс признан лучшим оператором по мнению ASC
В США состоялась 32-я церемонии вручения премии Американского общества операторов...
Сооснователь группы «Кино» Алексей Рыбин снимет фильм о Викторе Цое
Музыкант, сценарист и продюсер Алексей Рыбин, основавший группу «Кино» вместе с Виктором Цоем, снимет биографический фильм «Цой»...
Энн Хэтуэй снимется в политическом триллере
Энн Хэтуэй сыграет главную роль в политическом триллере «Последнее, чего он хотел», основанном на одноимённом романе Джоан Дидион...
Виллем Дефо сыграет главную роль в триллере «Маяк»
Роберт Эггерс, сценарист и режиссёр хоррора «Ведьма», написал сценарий и займется постановкой триллера «Маяк»...
Джерард Батлер снимется в экранизации комикса «Afterburn»
Джерард Батлер сыграет главную роль в экранизации комикса Скота Читвуда и Пола Читвуда «Afterburn». Сценарий написал Мэтт Джонсон...
Джуди Денч снимется в остросюжетной драме
Джуди Денч присоединится к актёрскому составу картины «Шесть минут до полуночи». Главную роль в фильме сыграет Эдди Иззард...

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2018 фильмы 2018 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2018   фильмы 2017   фильмы 2018   Афиша кино   Лучшие фильмы 2018 2017  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

Берлинале 2018, фоторепортаж . BAFTA 2018, фоторепортаж . «Лёд», рецензия . «Движение вверх», рецензия . «Смерть Сталина», отзыв . «Охота на воров», рецензия . «50 оттенков свободы», отзыв . «Чёрная пантера», кадры . «Селфи», рецензия . «Недруги», отзыв . «Приключения Паддингтона 2», отзыв . «Леди Бёрд», отзыв . «Три биллборда», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2018 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2018 Фильмы 2017 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2017 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Лёд", "О чём говорят мужчины. Продолжение", "Чёрная Пантера", "Рубеж", "Все деньги мира", "Ночные игры", "Гномы в доме", "Пятьдесят оттенков свободы"
Новинки кино 2018: "Излом времени", "Пассажир", "Лара Крофт", "Черновик", "Дикие предки", "Кролик Питер", "Тихоокеанский рубеж 2", "Не в себе", "Первому игроку приготовиться"

2003-2018 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   