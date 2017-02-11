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Живое | Трейлеры
о фильме: кадры: 2 | трейлеры: 7 | постеры | в ролях
Международный трейлер 2 New :: 11.02.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Живое
Оригинальное название: Life
Прокат в России фильма "Живое": 18 мая 2017 года
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О фильме "Живое":
Команда МКС обнаруживает инопланетную жизнь.
В ролях: Джейк Гилленхааль, Райан Рейнольдс, Ольга Дыховичная.
Режиссёр: Даниель Эспиноса.
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