Открывается 67-й Берлинский кинофестиваль Сегодня, 9 февраля, начинает свою работу 67-й Берлинский международный кинофестиваль...

Российские фильмы «Время первых» и «Салют 7» не смогли поделить прокат В апреле 2017 года в широкий российский прокат с интервалом в неделю выходят сразу две картины, посвящённые теме освоения космоса: «Время первых» производства...