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Лев Яшин. Вратарь моей мечты | Трейлеры
Трейлер New :: 07.07.19
Планы выпуска: 2019 год
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О фильме "Лев Яшин. Вратарь моей мечты":
Режиссёр Василий Чигинский («Первый после бога», «Зеркальные войны») и сценарист и продюсер Олег Капанец («Гагарин. Первый в космосе», «Зеркальные войны») сняли байопик легендарного вратаря Льва Яшина.
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