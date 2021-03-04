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Земля

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Охота на оленя

Роман КОРНЕЕВ, 4 марта 2021
Рецензия

Земля

Главная ошибка, которую может совершить опытный актёр, взявшись за режиссуру, это оставить себе главную роль, потому что любой актёр вам скажет, что режиссёр ему только мешает, без него бы он сыграл и лучше, и достовернее, и на разрыв аорты. Робин Райт умудрилась совершить эту ошибку дважды — сначала разрушила «Карточный домик», превратив его женский финал в череду заламываний рук пополам с самолюбованием (и тень Фрэнка Андервуда всё равно продолжала витать над водами поперёк желания оставшейся в одиночестве главной героини), и вот теперь, в собственном формально полнометражном дебюте «Земля», в котором главная героиня снова остаётся одна не столько по воле злого рока, сколько потакая собственной слабости перед недетализированным и оставленным на долю многозначительных флешбэков горем, а впоследствии заходит в этом желании самоуединения в тупик.

И тут возникает уже другая проблема. Такой фильм уже был снят. «В диких условиях» бывшего мужа Робин Райт Шона Пенна во всех смыслах лучше — актёру хватило опыта остаться за камерой, а не перед ней, ему же хватило документального материала, чтобы вволю развернуть ту же мысль про саморазрушение на фоне бесконечной красоты дикой природы, в конце концов, автору хватило силы воли (плюс давления титра «основано на реальных событиях»), чтобы довести свою историю до логичного конца. В конце концов, у фильма был прекрасный саундтрек Майкла Брука и Эддив Веддера, который сам по себе бесконечен, как все леса и горы Аляски.

У Робин Райт всё то же, но слабее. Выживание в Вайоминге выглядит таким завуалированным способом сведения счётов с жизнью. Внезапное спасение — вставной мелодрамой с самооправдением вроде «ты ко мне подкатываешь? — да нет, даже не думал!». А засунутой под самые титры жирный морализаторский вотэтоповорот вообще обращает всё наработанное за полтора часа в пыль. То есть мораль истории такая — нечерта было ныть, всегда есть те, кому хуже. И вообще отпусти своих мёртвых. Стоило ли для иллюстрации подобной немудрящей мысли так старательно мусолить ссадины от топора на ладонях?

Земля


 
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Название фильма: Земля
Оригинальное название: Land
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О фильме "Земля":

Робин Райт в собственном полнометражном режиссёрском дебюте — победительной драме о женщине, на грани саморазрушения начинающей новую жизнь в глуши в Вайоминге.

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Земля:

Земля
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 2
трейлеры: 2

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Выживание в Вайоминге выглядит у Робин Райт таким завуалированным способом сведения счётов с жизнью

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