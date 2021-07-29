Рецензия: Белая вдова

Роман КОРНЕЕВ , 29 июля 2021

В кои-то веки странную традицию, заложенную ещё стародавней «Никитой», раз от раза делать из боевиков с главной женской ролью такую драаму-драму, решили не брать в расчёт. И в самом деле, пока на мужской шовинистической поляне рулят лёгкие жанровые фильмы уроде «Джона Уика» или «Дэдпула», на женской половине ринга всё так же насуплено отбывают повинность всяческие «Солт», «Львицы» и прочие «Взрывные блондинки». Именно с последней больше всего и ассоциировалась по трейлерам «Красотка на взводе» (и созвучие русской локализации тут неспроста). По сюжету помимо просто поскакушек и прочей мсти нам явно с самого начала намеревались продать очередную комикс-вселенную с девочками на грани нервного срыва, которых пытаются держать на коротком поводке коварные спецслужбы, но не очень получается. А получается — легко обстёбывать вечный надрыв митушниц, не забывая, впрочем, бить каждого встреченного мудака по яйцам. Даже если мудак — тётка.

И правда, героиня Кейт Бекинсейл по сюжету как бы сама такая родилась, а эксперименты с ней проводили разве что в рамках попыток обуздать её гнев, равно как и направить её в мирное русло точечных спецопераций на американской земле. В общем, на жалость тут давить не собирались. И вообще это всё было похоже на «Высокое напряжение» с развесёлым Стэйтамом в роли себя под электрошоком. Тут вообще нет серьёзных щей, все шуткуют или дуркуют, разве что Джай Кортни получился ну слишком уж убедителен в роли романтичного бухгалтера на пару свиданок. Он как-то с самого начала подозрительно выпадает из общего балагана, слишком его много для вставного повода помстить или походя спародировать Найшуллера.

А вот остальные прям все хороши: и Туччи, поминутно хватающийся за пистолет, и парочка копов без прикрытия, и даже Уолдер Фрей в роли местного босса, рассуждающего об омарах и тараканах. Одна проблема, авторы сценария перемудрили с финалом, слишком уж подыгрывая милашке Линди и заигравшись в банальные вотэтоповороты (и даже в послетитровую сцену), да и не идёт ей такой финал, слишком уж он сериальный, как будто это не полнометражку закончили, а первый сезон короткосезонника. Впрочем, кино от этого сильно хуже не стало, жаль, мы так и не узнали, осталась ли на флешке того фотоаппарата задница копа. А там кто знает, может и правда второй фильм снимут.