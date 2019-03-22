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Джон Уик 3 | Трейлеры
о фильме: кадры: 6 | трейлеры: 4 | постеры: 2 | в ролях
Трейлер 2 New :: 22.03.19 ссылка на ролик
Название фильма: Джон Уик 3
Оригинальное название: John Wick: Chapter 3 - Parabellum
Прокат в России фильма "Джон Уик 3": 16 мая 2019 года
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О фильме "Джон Уик 3":
Киану Ривз в роли самого опасного киллера по прозвищу Баба Яга оказывается экскомьюникадо после убийства коллеги по цеху, в результате чего он сам становится мишенью.
В других ролях: Холли Берри, Йен Макшейн, Лоуренс Фишберн.
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