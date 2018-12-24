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Карточный домик | Трейлеры
Обращение Фрэнка Андервуда New :: 24.12.18 ссылка на ролик
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Название сериала: Карточный домик
Оригинальное название: House of Cards
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» Сериалы » Драматические
О сериале "Карточный домик":
Политическая драма за авторством сценариста Бо Виллимона и Дэвида Финчера. В центре истории конгрессмен, а затем Президент Фрэнсис Андервуд в исполнении Кевина Спейси, плетущий интриги, беспощадный и властолюбивый. В остальных ролях: Робин Райт, Майкл Келли. На фоне скандала Спейси покинул проект и финальный сезон выйдет без него, главным героем станет президент Клэр Андервуд.
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