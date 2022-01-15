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Монстры на каникулах: Трансформания | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Отрывок 3 New :: 15.01.22

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Название фильма: Монстры на каникулах: Трансформания
Оригинальное название: Hotel Transylvania: Transformania
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» Анимация » Компьютерная
О фильме "Монстры на каникулах: Трансформания":

В продолжении приключений Дракулы и его семейства новый прибор Ван Хельсинга делает монстров людьми, а людей — монстрами.

Роли озвучивают: Селена Гомес, Кэтрин Хан, Стив Бушеми.

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Монстры на каникулах: Трансформания:

Монстры на каникулах: Трансформания
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 1
трейлеры: 7

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