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Монстры на каникулах: Трансформания | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 7 | постеры: 2 | в ролях
Отрывок 3 New :: 15.01.22
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Название фильма: Монстры на каникулах: Трансформания
Оригинальное название: Hotel Transylvania: Transformania
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О фильме "Монстры на каникулах: Трансформания":
В продолжении приключений Дракулы и его семейства новый прибор Ван Хельсинга делает монстров людьми, а людей — монстрами.
Роли озвучивают: Селена Гомес, Кэтрин Хан, Стив Бушеми.
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