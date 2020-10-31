|
Тёмные начала | Трейлеры
о сериале: рецензия | кадры | трейлеры: 20 | постеры: 2 | в ролях
О съёмках, сезон 2 New :: 31.10.20
Ссылки по теме:
Рецензия » Ребята и зверята Роман КОРНЕЕВ
Название сериала: Тёмные начала
Оригинальное название: His Dark Materials
Планы выпуска: 2019 год
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
О сериале "Тёмные начала":
BBC, HBO и New Line объединились для фэнтэзийного сериала по мотивам «Тёмных начал» Билла Пуллмана. Ранее попытка создания кинофраншизы провалилась по итогам съёмок фильма «Золотой компас». Уже анонсировано два сезона.
В ролях: Джеймс Макавой, Рут Уилсон. Режиссёр: Том Хупер («Король говорит»).
все трейлеры
|
Тёмные начала:
Ведьмы: Крыски
Падение: Отцы и деды
Последняя капля: Успокоительное
Страна Лавкрафта: Хтоническая эмансипация
Ребекка: Бывшие
30 октября, пятница
29 октября, четверг
» Трейлер
28 октября, среда
27 октября, вторник
26 октября, понедельник
Несмотря на скоропостижный перенос мультфильма «На связи» на 2021 год, заокеанский уикенд всё равно сумел удержаться от чрезмерных падений и даже напротив...
25 октября, воскресенье
Отечественный прокат ввиду скоропостижного переноса комедии с Де Ниро «Дедушка нелёгкого поведения» на неделю вперёд очень рассчитывал на результаты уикенда...
|
|
|
|
|
«Глубже!», отзыв «Ведьмы», отзыв «Падение», отзыв «Стрельцов», отзыв «Воспитанные волками», отзыв «Суд над чикагской семёркой», рецензия «Последняя капля», отзыв «Честный вор», отзыв «Ребекка», отзыв «Пацаны», 2 сезон, отзыв «Дедушка нелёгкого поведения», отзыв «Борат 2», отзыв «Страна Лавкрафта», отзыв