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Тёмные начала | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [2]

Русский трейлер, сезон 2 New :: 14.08.20


Все ролики сериала "Тёмные начала" (16)
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Название сериала: Тёмные начала
Оригинальное название: His Dark Materials
Планы выпуска: 2019 год
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» Сериалы » Фэнтэзи
О сериале "Тёмные начала":

BBC, HBO и New Line объединились для фэнтэзийного сериала по мотивам «Тёмных начал» Билла Пуллмана. Ранее попытка создания кинофраншизы провалилась по итогам съёмок фильма «Золотой компас». Уже анонсировано два сезона.

В ролях: Джеймс Макавой, Рут Уилсон. Режиссёр: Том Хупер («Король говорит»).

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Тёмные начала:

Тёмные начала
постеры сериала: 2
кадры из сериала: 1
трейлеры: 16

Рецензии и обзоры

Кто не спрятался: Нервное
У Франко и Свонберга получилось грамотное, аккуратное, красивое кино, если смотреть на него вне жанра

Мой создатель: Отец робота
Пока картинка повторяет сто раз показанное, герои вместо того, чтобы бытовой драмой давить на жалость, вызывают только раздражение

Академия «Амбрелла»: Сезон 2: Они убили Кеннеди
Герои стали менее самовлюблёнными, а сам сериал большую часть времени удачно лавирует между жанрами, но делает это достаточно бесцельно

Неистовый: Их жизни не важны
Героиня реально жалкая. Все её проблемы — не от хмыря на дороге, а от банальной неспособности делать своё дело, не перекладывая проблемы на других

Думай, как собака: По-собачьи
Авторы собрали пацана, собаку, родителей, миллиардера, но вместо того чтобы снять фильм про них, развезли всё это во что-то невнятное
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13 августа, четверг

Кто не спрятался, Rental new
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Билл и Тед, Bill and Ted Face the Music
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12 августа, среда

Северный ветер new
постеров: 1, кадров: 1
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10 августа, понедельник

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» Дублированный TV-ролик

9 августа, воскресенье
Кинокасса России: «Неистовый» возглавляет столичный прокат
Если неделю назад прокат в столичном регионе стартовал лишь частично, то на отчётной неделе уикенд уже был полноценно четырёхдневным...

8 августа, суббота
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