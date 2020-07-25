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Тёмные начала | Трейлеры
о сериале: рецензия | кадры | трейлеры: 15 | постеры: 2 | в ролях
Трейлер, сезон 2 New :: 25.07.20
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Рецензия » Ребята и зверята Роман КОРНЕЕВ
Название сериала: Тёмные начала
Оригинальное название: His Dark Materials
Планы выпуска: 2019 год
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О сериале "Тёмные начала":
BBC, HBO и New Line объединились для фэнтэзийного сериала по мотивам «Тёмных начал» Билла Пуллмана. Ранее попытка создания кинофраншизы провалилась по итогам съёмок фильма «Золотой компас». Уже анонсировано два сезона.
В ролях: Джеймс Макавой, Рут Уилсон. Режиссёр: Том Хупер («Король говорит»).
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Тёмные начала:
Бесшумный: Охотник желает знать
Грейхаунд: Дас Церштёрер
Сквозь снег: Хвостовики и носовики
Палм-Спрингс: Вечность и динозавры
Побег из Претории: Рэдклиф от всех дверей
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24 июля, пятница
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22 июля, среда
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