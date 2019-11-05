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Тёмные начала | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Отрывок New :: 05.11.19

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Все ролики сериала "Тёмные начала" (10, из них 4 новых)
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Название сериала: Тёмные начала
Оригинальное название: His Dark Materials
Планы выпуска: 2019 год
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» Сериалы » Фэнтэзи
О сериале "Тёмные начала":

BBC, HBO и New Line объединились для фэнтэзийного сериала по мотивам «Тёмных начал» Билла Пуллмана. Ранее попытка создания кинофраншизы провалилась по итогам съёмок фильма «Золотой компас». Уже анонсировано два сезона.

В ролях: Джеймс Макавой, Рут Уилсон. Режиссёр: Том Хупер («Король говорит»).

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Тёмные начала:

Тёмные начала
постеры сериала: 2
кадры из сериала: 1
трейлеры: 10

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Верность: Одна ошибка, и ты ошибся
Фильм не критикует и не пытается учить, и максимум, о чём просит — это не закрываться друг от друга и больше разговаривать

Терминатор: Тёмные судьбы: За Джона
Только когда настаёт время спасать и умирать, наконец проклёвывается то, ради чего снимался весь фильм

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Авторы словно забыли за 10 лет главное, что первая часть была про романтику прерий, про роуд-муви, про дружеские подколы, а не про дебош в овальном кабинете

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