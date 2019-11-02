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Тёмные начала | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

О съёмках 2 New :: 02.11.19

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Все ролики сериала "Тёмные начала" (8, из них 2 новых)
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Название сериала: Тёмные начала
Оригинальное название: His Dark Materials
Планы выпуска: 2019 год
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» Сериалы » Фэнтэзи
О сериале "Тёмные начала":

BBC, HBO и New Line объединились для фэнтэзийного сериала по мотивам «Тёмных начал» Билла Пуллмана. Ранее попытка создания кинофраншизы провалилась по итогам съёмок фильма «Золотой компас». Уже анонсировано два сезона.

В ролях: Джеймс Макавой, Рут Уилсон. Режиссёр: Том Хупер («Король говорит»).

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Тёмные начала:

Тёмные начала
постеры сериала: 2
кадры из сериала: 1
трейлеры: 8

Рецензии и обзоры

Терминатор: Тёмные судьбы: За Джона

Только в самом-самом конце, где заканчивается история про феминистскую версию Спасителя, и настаёт время спасать и умирать, только там наконец проклёвывается то, ради чего, по всей видимости, снимался фильм

Зомбилэнд 2: контрольный выстрел: Добить, чтоб не мучился
Авторы словно забыли за 10 лет главное, что первая часть была про романтику прерий, про роуд-муви, про дружеские подколы, а не про дебош в овальном кабинете

Портрет девушки в огне: История призраков
Если целью было освободить место для актёров, то в результате они становились не только главным, но чуть ли не единственным источником энергии

Малефисента: Владычица тьмы: Милфа и черти
В итоге слили всех, включая ту же Малефисенту. Системная ошибка, которая так и осталась ошибкой

Жить с самим собой: Оба хуже
Драки, где в конце обнимаются, срывы покровов, похищения и запои, у которых нет последствий, факапы, которые разрешаются хэппи-эндом — это всё слишком сладко. Нельзя высмеивать ничего вполсилы.
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