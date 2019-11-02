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Тёмные начала | Трейлеры
о сериале: кадры | трейлеры: 8 | постеры: 2 | в ролях
О съёмках New :: 02.11.19
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Рецензия » Ребята и зверята Роман КОРНЕЕВ
Название сериала: Тёмные начала
Оригинальное название: His Dark Materials
Планы выпуска: 2019 год
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О сериале "Тёмные начала":
BBC, HBO и New Line объединились для фэнтэзийного сериала по мотивам «Тёмных начал» Билла Пуллмана. Ранее попытка создания кинофраншизы провалилась по итогам съёмок фильма «Золотой компас». Уже анонсировано два сезона.
В ролях: Джеймс Макавой, Рут Уилсон. Режиссёр: Том Хупер («Король говорит»).
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