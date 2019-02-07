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Счастливого нового дня смерти | Трейлеры
о фильме: кадры: 6 | трейлеры: 4 | постеры: 3 | в ролях
Отрывок New :: 07.02.19 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Счастливого нового дня смерти
Оригинальное название: Happy Death Day 2U
Прокат в России фильма "Счастливого нового дня смерти": 28 февраля 2019 года
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О фильме "Счастливого нового дня смерти":
История Кристофера Лэндона о счастливом дне смерти продолжается на новом уровне сложносочинённости и с куда большим количеством юмора.
В главной роли по-прежнему Джессика Рот.
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