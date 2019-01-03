Кинокасса России: «Т-34» уверенно возглавляет рекордный первый день года К началу нового года российский прокат подошёл в достаточно разогретом состоянии, чтобы не беспокоиться о сборах...

Кинокасса России: новички проигрывают предновогодний уикенд Предновогодний уикенд в российском прокате традиционно показывает проходные цифры, однако по нему принято гадать...