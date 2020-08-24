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Гренландия
о фильме: рецензия | кадры: 3 | трейлеры: 5 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Ненужное
«Гренландия» делает вид, что фильмы-катастрофы до неё если были, то мало. Она игнорирует, какой сейчас год, и живёт в 1997-ом, когда вышел «Вулкан», повторяя тогдашний кинематограф во всём — от персонажей и диалогов до постановки и тональности. Единственное, в чём она не из 90-х, а скорее, из начала 10-х — её финал. Но это тоже никак фильм не красит, а наоборот.
Вся её история про то, как семья пытается спрятаться в убежище от обломков кометы, которые должны уничтожить цивилизацию. Разумеется, перед этим рассказывают, что отец и мать были на грани развода, но неуверенно решили дать себе второй шанс. Разумеется, их единственный сын чем-то болеет (в данном случае, диабет), и разумеется, весь фильм они будут искать инсулин. И разумеется, они попадут в какие-то конфликты и даже пропустят свой лотерейный самолёт в Гренландию, потому что инсулин забыли в машине, и разумеется, они встретятся вновь, и разумеется, всё-таки доберутся до бункера и спасутся. Чем дальше, тем очевиднее, что сюрпризов не будет. Почти два часа максимально устаревшего сюжета толкают без всяких попыток его освежить хотя бы режиссурой.
Ведь то, что персонажно и сюжетно это было в десятках фильмов, от Эммериха до Шьямалана, на самом деле не так важно. «День сурка» переснимают каждый год, но до сих пор появляются интересные картины. «Уорнеры» вообще обнаглели, и пересняли «Таксиста», «Семь» и «Апокалипсис сегодня» под новыми названиями «Джокер», «Бэтмен» и «Отряд самоубийц» — и ничего, все рады.
Но успешные примеры переосмысливают классику. А «Гренландия» её дотошно, слепо, хоть и относительно дорого воспроизводит — и это скучно. Скучный Батлер в одной за другой скучной автомобильной пробке. Скучный отец-герой со скучной женой и ещё более скучным ребёнком надуманно, искусственно теряются и снова находят друг друга, и про это половина фильма. Красный фильтр не добавляет тревожности, аттракцион повторяет эпизодами другие фильмы-катастрофы, а флэшбеки из счастливых времён не вызывают сантиментов, потому что сами персонажи не вызывают ничего. Когда остаются только руины, всё это окончательно становится похоже на пилот постапокалиптического сериала. Но с тех пор как наступил 2020 год, они перестали быть актуальными.
Название фильма: Гренландия
Оригинальное название: Greenland
Прокат в России фильма "Гренландия": 20 августа 2020 года
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О фильме "Гренландия":
Джерард Батлер, Морена Баккарин в фильме-катастрофе о приближающейся комете, спастись от которой можно, лишь попав на секретную правительственную базу в Гренландии.
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