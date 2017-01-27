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Великая стена | Трейлеры
о фильме: кадры: 9 | трейлеры: 8 | постеры | в ролях
О съёмках 3 New :: 27.01.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Великая стена
Оригинальное название: Great Wall
Прокат в России фильма "Великая стена": 2 февраля 2017 года
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О фильме "Великая стена":
Мэтт Дэймон и китайская армия устраивают битву против чудовищ на Великой стене.
Режиссёр: Чжан Имоу.
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