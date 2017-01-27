Объявлены номинанты на «Золотую малину» 24 января были объявлены номинанты на премию «Золотая малина», вручаемую за самые сомнительные достижения в кинематографе...

Минкульт хочет повысить госпошлину на получение прокатного удостоверения до 5 млн рублей Министерство культуры рассматривает предложение увеличить сумму госпошлины на прокат иностранных фильмов в 1400 раз...