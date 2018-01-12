Вручены награды Critics' Choice Awards «Форма воды» Гильермо дель Торо признана лучшим фильмом на церемонии вручения Critics’ Choice Awards...

Гильдия режиссёров США объявила номинантов Американская гильдия режиссёров объявила номинантов на свою ежегодную награду...

Американское общество операторов объявило номинантов Американское общество операторов объявило номинантов на свою ежегодную награду, которая в этом году будет вручаться в 31-й раз...

Умер Михаил Державин 10 января в Москве на 82 году жизни скончался популярный артист театра, кино и эстрады Михаил Державин...