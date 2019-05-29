|
Годзилла 2: Король монстров | Трейлеры
о фильме: трейлеры: 15 | постеры | в ролях | афиша, билеты
О съёмках New :: 29.05.19
Название фильма: Годзилла 2: Король монстров
Оригинальное название: Godzilla: King of the Monsters
Прокат в России фильма "Годзилла 2: Король монстров": 30 мая 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
... » Фантастика
О фильме "Годзилла 2: Король монстров":
Следующая часть похождений Годзиллы, в которой гигантский ящер встречается с некоторыми популярными монстрами из поп-культуры.
В ролях: Милли Бобби Браун, Вера Фармига, Салли Хокинс.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Годзилла 2: Король монстров:
Тайная жизнь домашних животных 2: Кто нервный?
Галерея: Каннcкий кинофестиваль 2019
Аладдин: Арабская дичь
Гори, гори ясно: Накопилось
Игра престолов: 8 сезон: Дракарис
28 мая, вторник
» Отрывок
27 мая, понедельник
Заокеанский уикенд не планировал показывать нечто сверхординарное, хотя лишний выходной понедельник и добавлял потенциальных сборов...
|
|
|
|
|