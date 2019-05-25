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Годзилла 2: Король монстров | Трейлеры
о фильме: трейлеры: 14 | постеры | в ролях
Минутный трейлер New :: 25.05.19
Название фильма: Годзилла 2: Король монстров
Оригинальное название: Godzilla: King of the Monsters
Прокат в России фильма "Годзилла 2: Король монстров": 30 мая 2019 года
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О фильме "Годзилла 2: Король монстров":
Следующая часть похождений Годзиллы, в которой гигантский ящер встречается с некоторыми популярными монстрами из поп-культуры.
В ролях: Милли Бобби Браун, Вера Фармига, Салли Хокинс.
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