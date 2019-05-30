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Годзилла 2: Король монстров

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Худшие родители на свете

Роман КОРНЕЕВ, 30 мая 2019
Рецензия

Стартовавшая пять лет назад «Вселенная монстров» с самого начала была недоразумением, но ей везло: невесть как (разве что по немудрящему принципу «подобное с подобным») склёпанная из Годзиллы и Конга, она, в отличие от аналогичной вселенной «Юнивёрсала», умудрилась уже дважды едва-едва выйти в прибыль, и только потому ещё продолжает жить. Собственно, кроме ненужной никому загадочной организации «Монарх», эти два фильма ничто больше не объединяет. Даже чисто стилистически обе ростовых зверушки были про разное, в одном случае это приключения в джунглях среди гигантских крокодиломорфов, в другом — натужная семейная драма на фоне с трудом различимых в кромешной тьме разрушений. В финале, правда, оба короля монстров внезапно оказывались хорошими, годными, в отличие от. Как при этом они собираются лупцевать друг дружку через год, хотя бы и чисто в плане роста и веса — для меня загадка. Потому оставим это до будущих времён, а сами попытаемся вспомнить, что же такого хорошего было в фильме Гарета Эдвардса, что можно было бы утащить в «Годзиллу 2», попутно попытавшись хоть немного улучшить.

Собственно, кто помнит, примечательных там было всего два пункта. Во-первых, это характерный спецэффект, в ночи, дыму и тумане, чтобы в кадр попадал только некрупный кусок хвостатой Годжиры за раз, что как бы помогало экономить (на самом деле нет) и создавало специфическую атмосферу не то «Монстро», не то «Монстров». По сути, квинтэссенцией подобного подхода была одна-единственная сцена с десантированием, о чём создатели «Короля монстров» прекрасно осведомлены, поскольку они благополучно его процитировали непосредственно в открывающей сцене. Второй же и последней вещью, которую продюсер Томас Тулл утащил в сиквел, были те самые семейные ценности. Собственно за них должна была отвечать всю дорогу Милли Бобби Браун, а также два её экранных горе-родителя.

Годзилла 2: Король монстров

И если первое, помноженное на резко повысившуюся популяцию гигантских чешуйчаторылых, ещё можно было бы понять, всё-таки именно за этим мы и идём в кино на подобного рода фильмы, то второе поначалу несколько обескураживает, а когда ты понимаешь, насколько это кино про семейные ценности, даже и ошеломляет. Ладно бы они оставили всё как в первом фильме и посвятили большую часть времени всё-таки армейскому способу делать дела, вы понимаете, эти боеголовки на поездах и так далее (хотя сломавшийся торпедный аппарат будет и тут), но семейные ценности-то зачем? Чтобы оправдать детский рейтинг? Какой идиот поведёт мелких на подобное кино? Но нет, с упорством, достойным лучшего применения, они возят и возят по тарелке все эти сопли про «мама, я думала, что ты нитакая» и «папа, я тебя боюсь». То есть это всё должно как-то там оправдывать творящийся на экране идиотизм.

Двинутая башкой мамаша, решившая устроить на Земле монстрапокалипсис «чтобы сынуля не зря погиб», ещё более отъехавший кукухой папаша-монстрхантер, дочура, тратящая по десять минут хронометража на крики «мама, нет», «папа, нет» и «Годжира-чемпион», не приходящий в сознание Кен Ватанабе, желающий покормить кайдзю, адмирал Адмирал с очередной своей вундервафлей (скажи спойлерам «не сейчас»). Начиная с какого-то момента ты уже не можешь абстрагироваться от очередного захода идиотии и начинаешь буквально физически страдать от её накала.

Зверушки тоже не сильно помогают выживать нервным клеткам. В удобные моменты любая из них способна как повиноваться приборчику, так его благополучно и игнорировать, как быть полной имбой, так и сливать вчистую, идиотизм про «природный баланс» и «инвазивные виды» вытекает из ушей вместе с остатками мозгов сценариста Майкла Догерти, который тут ещё и в режиссёрах. Почему мотылёк хороший, а горыныч плохой? Ведь китаянка втирала, что ему надо поклоняться? Или мне почудилось? Как и когда горыныча в прошлый раз заморозили, если в Атлантиде (кто сказал «Аквамен»?) есть его изображение? Его Годзилла в лёд закатал и надпись написал? Это какой-то просто феерический бред, граждане, я сдаюсь. И ведь он теперь всяко будет продолжен, даже если этот конкретный фильм и провалится.

Годзилла 2: Король монстров


 
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Название фильма: Годзилла 2: Король монстров
Оригинальное название: Godzilla: King of the Monsters
Прокат в России фильма "Годзилла 2: Король монстров": 30 мая 2019 года
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» Блокбастеры » Фантастические
» Голливуд » Ужасы и мистика
        ... » Фантастика
О фильме "Годзилла 2: Король монстров":

Следующая часть похождений хорошего Годзиллы, в которой гигантский ящер встречается с некоторыми популярными монстрами из поп-культуры.

В ролях: Милли Бобби Браун, Вера Фармига.

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Годзилла 2: Король монстров:

Годзилла 2: Король монстров
постеры фильма: 6
кадры из фильма: 11
трейлеры: 15

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