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Холодное сердце 2 | Трейлеры
О съёмках New :: 22.11.19
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Название фильма: Холодное сердце 2
Оригинальное название: Frozen 2
Прокат в России фильма "Холодное сердце 2": 28 ноября 2019 года
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О фильме "Холодное сердце 2":
Продолжение приключений холодной сердцем Эльзы, её сестры Анны и их друзей, которые должны узнать правду о древней загадке их королевства.
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