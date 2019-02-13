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Холодное сердце 2 | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях
Русский тизер-трейлер New :: 13.02.19 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
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Название фильма: Холодное сердце 2
Оригинальное название: Frozen 2
Прокат в России фильма "Холодное сердце 2": 28 ноября 2019 года
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О фильме "Холодное сердце 2":
Продолжение приключений холодной сердцем Эльзы, её сестры Анны и их друзей, которые должны узнать правду о древней загадке их королевства.
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