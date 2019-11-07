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Ford против Ferrari | Трейлеры
Репортаж с российской премьеры New :: 07.11.19
Название фильма: Ford против Ferrari
Оригинальное название: Ford v. Ferrari
Прокат в России фильма "Ford против Ferrari": 14 ноября 2019 года
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О фильме "Ford против Ferrari":
Основанная на реальных событиях гоночная экшн-драма о том, как Ford создал революционный гоночный автомобиль и бросил вызов Ferrari на 24-часовой гонке в Ле-Мане в 1966 году.
В ролях: Кристиан Бэйл, Мэтт Дэймон.
Режиссёр: Джеймс Мангольд.
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