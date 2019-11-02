|
Ford против Ferrari | Трейлеры
Отрывок 3 New :: 02.11.19
Название фильма: Ford против Ferrari
Оригинальное название: Ford v. Ferrari
Прокат в России фильма "Ford против Ferrari": 14 ноября 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
О фильме "Ford против Ferrari":
Основанная на реальных событиях гоночная экшн-драма о том, как Ford создал революционный гоночный автомобиль и бросил вызов Ferrari на 24-часовой гонке в Ле-Мане в 1966 году.
В ролях: Кристиан Бэйл, Мэтт Дэймон.
Режиссёр: Джеймс Мангольд.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Ford против Ferrari:
Терминатор: Тёмные судьбы: За Джона
Зомбилэнд 2: контрольный выстрел: Добить, чтоб не мучился
Портрет девушки в огне: История призраков
Малефисента: Владычица тьмы: Милфа и черти
Жить с самим собой: Оба хуже
» Рекап
» TV-ролик
1 ноября, пятница
31 октября, четверг
30 октября, среда
|
|
|
|
|
«Терминатор: Тёмные судьбы», рецензия «Зомбилэнд 2», отзыв «Малефисента: Владычица тьмы», рецензия «К звёздам», рецензия «Пастырь», финал, отзыв «Портрет девушки в огне», рецензия «Джокер», рецензия «Гемини», рецензия «Жизнь с самим собой», отзыв «Охотник за разумом», рецензия «El Camino: Во все тяжкие», отзыв