Драма «Рома» мексиканского режиссера Альфонсо Куарона была удостоена премии Critics' Choice Movie Awards в номинации «Лучший фильм». 24-я по...

Победоносное завершение новогодних праздников оставило после себя ряд вопросов — начнёт ли текущий лидер отставать от графика рекордсмена «Движения...

Календарно в этом году День Мартина Лютера Кинга пришёлся на неделю позже, потому обычно четырёхдневный уикенд остался обычным...