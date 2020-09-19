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Фарго | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Тизер 2, сезон 4 New :: 19.09.20

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Все ролики сериала "Фарго" (10)

 
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Название сериала: Фарго
Оригинальное название: Fargo
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» Сериалы » Драматические
        ... » Криминальные
О сериале "Фарго":

Первый сезон телесериала основан на одноимённой картине братьев Коэнов.

В нём снялись: Мартин Фриман, Билли Боб Торнтон.

Во втором сезоне полностью новая история. 1979 год. Очередная глушь. Офицер полиции, недавно вернувшийся из Вьетнама, расследует убийство в закусочной, как-то связанное с местными бандами и криминальным синдикатом. В то же время его назначают ответственным за приём в Фарго кандидата в президенты Рональда Рейгана.

Главные роли исполнили: Патрик Уилсон и Кирстен Данст.

Третий сезон: 2010 год, вражда двух братьев Стасси приводит к трагическим последствиям, одновременно в город приезжает некто В.М. Варго, международный криминальный финансист, у которого долгоиграющие планы на парковочную империю Стасси.

Главные роли исполнили: Эван Макгрегор, Мэри Элизабет Уинстед, Дэвид Тьюлис.

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Фарго:

Фарго
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 29
трейлеры: 10

Рецензии и обзоры

Львица: Изгой-два
В промежутке между стрельбой и погонями по саванне это да, то самое «женское кино» во всех смыслах

Мулан: Честь для семейства Хуа
Сказку заменили на тёмное фэнтэзи, мелодраму на драму. И в итоге такой подход работает

Довод: Нет судьбы
Во всём фильме не больше внутренней логики, чем в известном софизме про курицу и яйцо

Я подумываю со всем этим покончить: Игры разума
Кауфман пытается увлечь своего зрителя эмоционально, в то же время заставляя его гадать о природе всего происходящего

Новые мутанты: Бесконтролка
Тот факт, что фильм в итоге всё-таки вышел в прокат, это не чудо чудесное, а просто случайность, проблемы фильма всё равно при нём
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