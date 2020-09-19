|
Фарго | Трейлеры
о сериале: рецензии: 2 | кадры: 29 | трейлеры: 10 | постеры | в ролях
Тизер 2, сезон 4 New :: 19.09.20
Название сериала: Фарго
Оригинальное название: Fargo
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
» Сериалы » Драматические
... » Криминальные
О сериале "Фарго":
Первый сезон телесериала основан на одноимённой картине братьев Коэнов.
В нём снялись: Мартин Фриман, Билли Боб Торнтон.
Во втором сезоне полностью новая история. 1979 год. Очередная глушь. Офицер полиции, недавно вернувшийся из Вьетнама, расследует убийство в закусочной, как-то связанное с местными бандами и криминальным синдикатом. В то же время его назначают ответственным за приём в Фарго кандидата в президенты Рональда Рейгана.
Главные роли исполнили: Патрик Уилсон и Кирстен Данст.
Третий сезон: 2010 год, вражда двух братьев Стасси приводит к трагическим последствиям, одновременно в город приезжает некто В.М. Варго, международный криминальный финансист, у которого долгоиграющие планы на парковочную империю Стасси.
Главные роли исполнили: Эван Макгрегор, Мэри Элизабет Уинстед, Дэвид Тьюлис.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Фарго:
Львица: Изгой-два
Мулан: Честь для семейства Хуа
Довод: Нет судьбы
Я подумываю со всем этим покончить: Игры разума
Новые мутанты: Бесконтролка
18 сентября, пятница
17 сентября, четверг
16 сентября, среда
15 сентября, вторник
14 сентября, понедельник
После более чем скромного старта главной надеждой недооткрывшегося из-за ковида и пожаров североамериканского проката стала выносливость главного тяжеловеса сентября по...
13 сентября, воскресенье
Главный конфликт второй недели осени в российском прокате состоял в том, сумеет ли основной новичок обойти результаты лидера прошлой недели...
|
|
|
|
|