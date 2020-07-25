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Фарго | Трейлеры
о сериале: рецензии: 2 | кадры: 29 | трейлеры: 7 | постеры | в ролях
Русский трейлер, сезон 4 New :: 25.07.20
Название сериала: Фарго
Оригинальное название: Fargo
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О сериале "Фарго":
Первый сезон телесериала основан на одноимённой картине братьев Коэнов.
В нём снялись: Мартин Фриман, Билли Боб Торнтон.
Во втором сезоне полностью новая история. 1979 год. Очередная глушь. Офицер полиции, недавно вернувшийся из Вьетнама, расследует убийство в закусочной, как-то связанное с местными бандами и криминальным синдикатом. В то же время его назначают ответственным за приём в Фарго кандидата в президенты Рональда Рейгана.
Главные роли исполнили: Патрик Уилсон и Кирстен Данст.
Третий сезон: 2010 год, вражда двух братьев Стасси приводит к трагическим последствиям, одновременно в город приезжает некто В.М. Варго, международный криминальный финансист, у которого долгоиграющие планы на парковочную империю Стасси.
Главные роли исполнили: Эван Макгрегор, Мэри Элизабет Уинстед, Дэвид Тьюлис.
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