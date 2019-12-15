Рецензия: 4 сезон: Космический фронтир

Роман КОРНЕЕВ , 15 декабря 2019

Отдадим авторам «Экспансии» должное: узнав о том, что сериал закрывают, они сделали всё, чтобы уйти достойно, а не на ровном месте, как другие закрытые культовые сериалы вроде «Светлячка» или «Флэшфорварда» — двух главных оборванных теленовелл, о которым принято сожалеть в кругах фанатов сериальной фантастики. Когда надорвавшийся на неподъёмном для них продакшне телеканал SyFy объявил о том, что шоу закрывается, оно не поспешило послушно сливаться, напротив, было сделано всё, чтобы финал был логичным, интересным и, да-да, предполагающим продолжение. Так что грянувшая в ответ краудсорсинговая компания с петициями, звёздами и пусканием в небеса шариков с тематическим мерчем только помогла создателям сериала сделать то, что и так было вполне реально — заставить зарезавший собственный главный хит телеканал перепродать сериал «Амазону» (причём какая там была за кадром битва с «Нетфликсом», у которого в итоге остались первые три сезона — большая и очень коммерческая тайна).

Но это было полбеды. Все мы знаем, что бывает по итогам подобных «посмертных» рестартов на волне фанатских кампаний. Одно дело, когда закрытый некогда сериал был реанимирован, что называется, по делу. Когда у авторов были и свежие идеи, и силы их воплощать. Вроде того, что случилось в итоге с «Твин Пиксом» — где было всё, и ностальгия по старому, и новые вотэтоповороты, и авторская смелость, и вопиющий неканон, но такой, что фанаты выли в голосину. Или принципиально НЕ вроде того, что было с «режиссёрским финалом» «Восьмого чувства», в котором царило такое уныние, что никакие обнимашки в кадре не спасали, или с «Миссией Серенити», которая да, привела новую волну фанатов к оригиналу, но нет, была и остаётся типичным рип-оффом оригинальной атмосферы сериала с Натаном Филлоном и некромонгерами, провалившись в итоге вполне заслуженно и навсегда закрыв тему дальнейшего возвращения «Светлячка» к жизни.

Была и третья возможность, просто тупо продолжать гнуть прежнюю линию, ничего не изобретая, ничего не меняя, тем более что с закрытия сериала прошло всего полтора года, так что и актёры все на месте, и сценарные идеи готовые, только продолжай вспахивать ниву фанатских ностальгий. Так в своё время поступали другие — тот же рестарт «Побега из тюрьмы» стал голой монетизацией фанбазы, и новый сезон «Экспансии» вполне мог пойти по тому же пути — так все трейлеры, а также первая серия сезона, из которой они были нарезаны, состояли из вспоминалок, напоминалок, рекапов и ранеевсериале чуть более чем полностью.

Всё это даже в часовом формате было свалено в кучу и никак не вписывалось в общий сюжет. Ну да, Кольцо, но никто никуда не летит, застряв в вечной очереди, ну да, белталода продолжает бузить, с одной стороны всё-таки прорывая кордон, а с другой заваливая его же трупами из запираченного корабля с незадачливыми вонаби-колонистами, тут же Марс и Земля бросились разоружаться, а Холден, накачанный по брови антиканцерными препаратами и по-прежнему повреждённый кукухой по причине наличия там специально приглашённого Томаса Джейна то в шляпе, то без продолжает бороздить просторы Большого театра. Заканчивается серия всё-таки прибытием «Росинанта» на Илус, он же Новая Земля.

Как это всё смотрелось? «Перезапуском». Как будто ну теперь мы типа на планете и у нас тут какие-то местные разборки. Остальное так, фоном. Бобби со своим поражением в правах, Авасарала со своими выборами, бельтеры со своими пиратскими тёрками. Но уже вторая серия быстро ставит всё на свои места. Появляются новые персонажи и их собственные конфликты, всплывают давно забытые сюжеты, немытая белталода непрерывно грызётся с «внутренниками», даже между Холденом и Миллером, а также Миллером и его «хозяевами» (то есть внутри одной головы) возникают резонные конфликты, все из которых могли бы разрешиться просто и логично, но вместо этого буквально с каждой следующей серией сплетаются всё сильнее, обрастая новыми деталями.

При этом на месте и былая атмосфера, и спецэффекты, и тщательная работа с нф-составляющей (ну, в рамках, очерченных оригиналом), и полное сохранение канона, в котором тоже полно дыр, но их по крайней мере не расковыривают титановыми ломами, а именно что старательно реконструируют и очень аккуратно расширяют с соблюдением всех нюансов. События накаляются, инопланетная экспансия ставится под угрозу, буквально каждый из персонажей успевает несколько раз потерять всё, а некоторые даже несколько раз кряду. И тут наконец становится логичным новомодное выкладывание сезона целиком, поскольку ждать неделю — это значит растерять динамику, а она тут к девятой серии доходит до в буквальном смысле монтажа поперёк кадра под титры. И только в десятой серии, где начинаются прощалки и обещания продолжений, темп снова возвращается к досветовым скоростям, а зритель может спокойно выдыхать, поскольку 5 сезон «Амазоном» уже анонсирован.

И это не красивая мина при плохой игре, мол, купили, значит будем теперь какое-то время тащить, благо у «Амазона» денег куры не клюют, а с хитами напряжёнка. Нет, сериал в прекрасной форме, авторы успешно справились с перезапуском, а зрительские рейтинги стабильно держатся выше девятки. С чем можно нас всех и поздравить.