Рецензия: 5 сезон: Я твой мать

Роман КОРНЕЕВ , 6 февраля 2021

Оживление «Амазоном» «Экспансии» прошло не без огрехов, в первую очередь сомнительной была идея перенести основной сюжет за Кольцо, что больше походило на полноценный перезапуск шоу, пусть и с прежними персонажами, а это не совсем то, что ожидалось от четвёртого сезона. В итоге пятый героически вернули на привычные ценителям сериала Землю-Марс-Пояс, за кадром отправив всё-таки всех желающих на новые миры. В итоге Марс почти обезлюдел, оставшиеся вонаби-имперцы страдают о прежних временах, но смысла терраформировать дальше Красную планету при поддержании прежнего военного коммунизма даже они больше не видят. Некогда перенаселённая Земля тоже массово обезлюдивает, но главная её проблема не в этом — навстречу ей уже летит группа объектов-невидимок, в результате чего планете грозит новая катастрофа. Ну и наконец белталода на максималках получает новый импульс сомоопределения в лице пламенного босманга Марко Инароса, готового вести Пояс к светлому будущему, не обращая внимания на возможные жертвы, а там пусть ослабшие пыляне и туманги пеняют сами на себя, саса ке.

То есть задел сезона был максимально широким (ради чего пришлось команду «Роси» под предлогом капремонта разделить), максимально ламповым и минимально самоповторным. Ну, да, протомолекула всё ещё в ходу, но на самом краю сюжета, марсианская стелс-технология — по-прежнему главный бог из машины, но её оставили для затравки и под самый финал, персонажи вроде те же, но каждый получил свою арку местами с новым изводом, классический графон на месте, что может пойти не так? Как выясняется ближе к середине сезона, да фактически всё.

Бобби как была вставным номером, так им и осталась. Линия журналистки, вроде как отсылавшая к классическим сезонам и Миллеру, быстро рассосалась. Авасарала с её бесконечными отставками и назначениями превратилась в самопародию. Многообещающая Драммер на фоне внезапной обнажёнки всю дорогу лишь попусту хлопотала лицом. Холден вообще проторчал всю дорогу за кадром. Наконец Алекса в итоге просто молча слили, немедленно вызвав ярость фанатов номинацией на самый тупой уход актёра из проекта. 9 из 10 комментариев в сети посвящены этому, намного опередив нарочитый клиффэнгер финала сезона.

По факту же, за исключением двух ударных серий сезон посвящён малоосмысленным брожениям Эймоса и его друзей-бандосов по постапокалиптической старушке-Земле и, да, мудовым рыданиям Наоми Нагаты по поводу её пропащего сыночка. В последнем случае это всё выглядит настолько однообразно, что челюсть вывихнуть недолго. Две с половиной серии закольцованных поскакушек в неработающем скафандре — это, конечно, безумно уныло, особенно на фоне прыжка через вакуум. И самое главное, что все эти героические диалоги с сыной и Инаросом не приводят вообще ни к чему. Обе сюжетных арки по факту — чистый филлер, где на входе и выходе имеем ровно ту же ситуацию, в которой команда «Роси» должна бы начать охоту на Инароса, но не очень этого и жаждет. С тем же успехом можно было пятый сезон вообще не снимать, просто переместив ту самую финальную сцену в конец четвёртого сезона, ничего бы не изменилось.