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Экспансия, Пространство / Пространство | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [3]

5 сезон, объяснение концовки New :: 05.02.21

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Все ролики сериала "Экспансия" (22)

 
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Название сериала: Экспансия
Оригинальное название: Expanse
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» Сериалы » Фантастические
О сериале "Экспансия":

Культовый научно-фантастический сериал по мотивам романов Джеймса Кори о противостоянии астероидян, Марса и Земли и оказавшемся в центре событий экипаже боевого корабля «Россинант» после своего скоропостижного закрытия и последующей серии фанатских петиций перезапускается стриминг-сервисом Amazon Prime с той же командой.

В ролях: Стивен Стрэйт, Кас Анвар, Доминик Типпер, Шорен Агдашлу, Томас Джейн. Шоу-раннеры: Марк Фергюс, Хоук Остби.

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Экспансия, Пространство:

Экспансия, Пространство
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 1
трейлеры: 22

Рецензии и обзоры

Экспансия: 5 сезон: Я твой мать
С тем же успехом можно было пятый сезон вообще не снимать, просто переместив ту самую финальную сцену в конец четвёртого сезона, ничего бы не изменилось

Заступник: Аста ла виста
Нисон спасает, потому что спасает, пацан бежит, потому что бежит. Деньги жгут, потому что жгут. Красивый кадр

Воздушный бой: Под крылом самолёта
А гремлины, что гремлины, это всего-лишь образное выражение о тех, кто стремится оправдать свои косяки вмешательством в ход съёмок проклятых мужских шовинистов

Дьявол в деталях: Анти-Зодиак
Режиссёр снимает знакомый сюжет, где вместо реального расследования парочка самовлюблённых детективов находит себе подозреваемого

Смертельная зона: Я, андроид
Нарочитые «украинцы», больше похожие на абстрактных «албанцев», нарочитые террористы на полсмены, нарочитый армейский бардак
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Экспансия : Пятый сезон | BadGary
Хм, мой предыдущий комментарий по четвертому сезону, легко перекладывается на пятый... далее

5 февраля, пятница
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